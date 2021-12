Heger aj Lengvarský avizujú novinku: Povinné očkovanie od budúceho roka?! Drsný názor imunológa

K povinnému očkovaniu seniorov sme o krok bližšie! Trend, ktorý vidieť vo viacerých krajinách Európy, sa dostáva aj na Slovensko. Premiér Eduard Heger (45) vidí východisko z pandémie v povinnej vakcinácii pre seniorov nad 60 rokov, pričom mu chrbát kryje aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52). Toho už dnes vláda poverí vypracovaním právnej analýzy takéhoto kroku.

Lengvarský potvrdil, že všetky opatrenia po Novom roku chcú nastavovať s ohľadom na väčšiu slobodu pre očkovaných a ľudí, ktorí prekonali koronavírus. „Jedna z úloh, ktorá pre mňa vyplynula, je predložiť na rokovanie vlády uznesenie, ktorým ma vláda poverí vypracovaním právnej analýzy povinného očkovania,“ skonštatoval minister. Druhá možnosť, o ktorej koalícia diskutuje, je prípadná finančná spoluúčasť nezaočkovaných ľudí na liečbe COVID-19 v nemocniciach. „Predpokladám, že na to budem mať pár týždňov, možno mesiac do 15. januára. Podľa situácie, ktorá aktuálne bude na Slovensku a podľa právnej analýzy sa rozhodneme, ako ďalej,“ dodal Lengvarský.

On sám spolu s hlavným hygienikom má oprávnenie zaviesť povinné očkovanie, avšak odvoláva sa na možné ťažkosti súvisiace s vyhláškou. „Musíme nájsť cestu, ktorá bude jasná, vymožiteľná, nezaťaží celý systém verejného zdravotníctva vymáhaním pokút, ktoré nebudú pre ľudí motivačné,“ komentoval Lengvarský. „Povinné očkovanie s následným vymáhaním je to, čo nechceme urobiť. Chceme spraviť to, aby sa ľudia zaočkovali z vlastnej vôle,“ uzatvára opatrne. Igor Matovič tvrdí, že „300 eur pre seniorov je posledný pokus primäť tých najviac ohrozených ľudí k očkovaniu pozitívnou motiváciou“. Za takýto krok bojuje aj strana Za ľudí na čele s Veronikou Remišovou. SaS zase tvrdí, že v strane nemajú jednotnú pozíciu, pričom viacero poslancov či minister školstva takýto krok podporujú. Problémy však bude mať zrejme Sme rodina, ktorá to odmieta. Boris Kollár vyhlásil, že bude „absolútne kategoricky“ proti povinnému očkovaniu, a to aj v prípade, ak by malo ísť len o určité kategórie ľudí.