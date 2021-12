Koalícia sa dohodla na nových opatreniach: Výhody pre očkovaných a smutné správy pre gastro prevádzky!

Po dňoch dohadov a čiastkových odporúčaní predstavili, ako budeme fungovať ďalej. Hoci koalícia prežívala pri tvorbe opatrení pôrodné bolesti, nakoniec sa predsa len dohodli.

SaS musela ustúpiť v otázke škôl, a tak sa od pondelka celoplošne zatvárajú 2. stupeň základných škôl a stredné školy. Za odmenu získali skoršie otvorenie obchodov, ktoré pre zaočkovaných a prekonaných začnú fungovať už od piatka 10. decembra. Smutné správy však prichádzajú pre gastro prevádzky a služby ako také.

Zákaz vychádzania

Platí do 9.1.2022

- „Zákaz vychádzania bude platiť aj naďalej,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Dohoda platí do 9. januára, keď by sa mohlo obnoviť fungovanie COVID automatu, čiže jednotlivé okresy by mali mať vlastné pravidlá. Lengvarský povedal, že vývoj budú sledovať a v prípade zhoršenia situácie budú musieť opatrenia zmeniť. „Verím tomu, že tá situácia sa nebude akútne zhoršovať,“ vysvetlil šéf rezortu zdravotníctva s tým, že aj potom sa pri opatreniach bude brať zreteľ na očkované osoby.

Školy

Zatvorené od 13.12.

- Druhý stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá na celom Slovensku prejdú od pondelka 13. 12. na dištančné online vzdelávanie, ktoré potrvá do piatka a od soboty 18. decembra sa už začínajú vianočné prázdniny. Tie potrvajú do 9. januára. Koalícia nevie garantovať, že sa školy otvoria po vianočných prázdninách komplexne, prehodnotenie bude závisieť od aktuálneho stavu pandémie. Prvý stupeň a materské školy budú fungovať ako doteraz. „Bol to kompromis za otvorené prevádzky, aby sa znížila mobilita a dala sa zvládať epidemiologická situácia,“ vysvetlila predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. Liberáli boli totiž predtým proti celoplošnému zatváraniu škôl, museli však v tomto smere spraviť ústupky, aby sa pred Vianocami spustila ekonomika.