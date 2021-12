Sulík po koaličných rokovaniach: Ja to považujem za donebavolajúcu hlúposť!

Otvorenie všetkých maloobchodných predajní pre očkovaných a prekonaných bolo pre ministra hospodárstva Richarda Sulíka pri koaličných rokovaniach o novej podobe protipandemických opatrení kľúčové.

Povedal to na utorkovej tlačovej besede. Potvrdil, že by sa tak malo stať už od piatku, 10. decembra. „Ja to považujem za donebavolajúcu hlúposť tieto obchody zatvárať," skonštatoval Sulík.

Zároveň dodal, že to podľa neho iba zvyšuje koncentráciu ľudí v iných obchodoch. „Naviac sa zatvárajú male obchodíky, ktoré patria najmä slovenským vlastníkom," pokračoval s tým, že napríklad pri kníhkupectvách pritom tvoria predaje za posledné tri týždne pred Vianocami asi štvrtinu celoročných predajov.

Sulík mal v tejto oblasti proti aktuálnemu stavu zásadné výhrady a podľa vlastných slov je rád, že sa podarilo dospieť k dohode. Minister taktiež potvrdil dohodu v oblasti vyplácania prémií pre ľudí nad 60 rokov, ktorí už sú alebo sa do Vianoc zaregistrujú na očkovanie.