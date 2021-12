Ako to bude s bohoslužbami? Premiér prezradil viac

Bohoslužby by mali byť od piatka 10. decembra s obmedzením na metre štvorcové prístupné pre očkovaných a prekonaných.

Povedal to na konci tlačového brífingu predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO). Pre Slovákov, ktorí sa nechali proti ochoreniu COVID-19 zaočkovať alebo toto ochorenie prekonali, budú od piatka otvorené aj iné ako esenciálne obchody. Zákaz vychádzania, ako aj núdzový stav, by mali aj naďalej ostať v platnosti. Ostatné body z návrhu ministra zdravotníctva plánujú koaliční partneri v takom znení, v akom boli navrhované. Detaily sa ešte budú dolaďovať pred rokovaním vlády v stredu 8. decembra. Opatrenia majú platiť do 9. januára 2022.