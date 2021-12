Nelegálna migrácia aj pašovanie tovaru: Hlavné hrozby na slovensko-ukrajinskej hranici sa nemenia

Hlavnými hrozbami na spoločnej hranici Slovenska a Ukrajiny naďalej ostáva organizovaná nelegálna migrácia zločineckými skupinami a pašovanie tovaru, najmä tabakových výrobkov.

Zhodli sa na tom hlavní hraniční splnomocnenci Slovenska a Ukrajiny - riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (PPZ) Robert Gucký a hlavný predstaviteľ Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny Serhii Deineko, na videokonferencii 3. decembra. Partneri sa na stretnutí vzájomne informovali o stave a vývoji situácie na spoločnej štátnej hranici. Hovorca PPZ Michal Slivka dodal, že ak to epidemická situácia umožní, ich ďalšie stretnutie sa uskutoční budúci rok na Slovensku.

Slivka uviedol, že zvýšenú pozornosť venovali nepriaznivej situácii v oblasti nelegálnej migrácie v Bielorusku a možnému dopadu v prípade odklonu súčasných migračných trás smerujúcich do Poľska a Litvy. Ukrajinský hlavný hraničný splnomocnenec uviedol, že situáciu dôsledne monitorujú a zatiaľ v smere z Bieloruska zadržali dvoch štátnych príslušníkov Kuby. Zároveň slovenskú stranu ubezpečil, že ak by sa situácia zhoršila a časti migrantov by sa podarilo vstúpiť z územia Ukrajiny na slovenské územie, budú dodržiavať Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb. „V praxi to znamená, že týchto migrantov budú vracať späť na územie Ukrajiny,“ vysvetlil Slivka.

Na stretnutí sa obe strany dohodli na zriadení expertnej pracovnej skupiny v oblasti zabránenia pašovania spotrebného tovaru pomocou neoprávnených preletov malých leteckých zaradení cez slovensko-ukrajinský úsek štátnej hranice. Skupina by mala riešiť výmenu informácií a navrhovať opatrenia na elimináciu tohto fenoménu. Do diskusie boli zaradené aj otázky operatívnej spolupráce, výmeny informácií, zriadenia spoločného kontaktného pracoviska, spolupráce hraničných splnomocnencov a plánovanej rekonštrukcie hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod.