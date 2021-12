Bratislavský kraj je napriek zaočkovanosti 71 % v lockdowne: Prečo nemáme výhody?!

Mal by mať Bratislavský kraj výhody? Ešte pár týždňov dozadu to vyzeralo, že hlavné mesto a jeho okolie sa do horšej ako červenej fázy nedostanú.

Predvianočná realita je však úplne iná. Celé Slovensko je čierne, deti vo viac ako 20 okresoch vrátane tých v Bratislavskom kraji nechodia do školy, podniky sú zatvorené a zlepšenie situácie v blízkej budúcnosti je v nedohľadne. Navyše, konzílium odborníkov žiadne výhody pre hlavné mesto ani kraj nenavrhuje. Napríklad Bratislavčan Attila Mészáros (46), ktorý vlastní reštauráciu v centre mesta, tvrdí, že ďalší mesiac v lockdowne už môže byť likvidačný. Podobne to vidia aj majitelia iných prevádzok. Reštaurácia D14 Pub and Grill v Bratislave je otvorená iba od septembra, no pre lockdown musela zavrieť už po dvoch mesiacoch. „V tomto čase tu mali byť vianočné večierky, namiesto toho predám tak 20 jedál denne. Pri dodržaní opatrení by som pokojne mohol mať otvorené,“ zhodnotil majiteľ Attila Mészáros, ktorého hnevá, že pravidlá nie sú prispôsobené ani očkovaným. „V mobiloch máme aplikácie na kontrolovanie covid pasov, no je nám to na nič. Vtedy, keď náš podnik ľudia začali pomaličky spoznávať, museli sme zatvoriť. Vieme takto vydržať ešte asi mesiac, možno dva. Neviem, čo bude potom,“ dodal vydesený majiteľ. Nemocnice sú plné Bratislavský kraj pritom jasne vedie v rebríčku zaočkovanosti. V Bratislave je navyše proti covidu zaočkovaných 75 % percent ľudí nad 50 rokov, čím si v COVID automate zaistila 2 žolíky, a teda červenú farbu, ktorá by znamenala otvorené školy, reštaurácie, obchody a čiastočne aj konanie hromadných podujatí. Lenže COVID automat je od 25. novembra neaktívny. Otvoriť galériu V Bratislavskom kraji je najlepšia zaočkovanosť, no aj tak nemá žiadne výhody. Zdroj: mh Okrem reštaurácií či obchodov sú tak na základe nariadení regionálneho hygienika zatvorené aj druhý stupeň základných škôl a stredné školy a výhody pre najlepšie zaočkovaný kraj sú zatiaľ v nedohľadne. Je to tak aj pre zlú situáciu v krajských nemocniciach. „Zásadne nám už počty hospitalizácií stúpať nebudú, ale nie preto, že by neboli pacienti hodní hospitalizovania, ale preto, lebo v nemocniciach pre nich už nie je buď miesto, alebo personál,“ informoval v piatok šéf regionálneho zdravotníctva Tomáš Szalay. pokračovanie ‹ 1 2 ›