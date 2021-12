Odporné konanie slovenských rodičov: Iba 12-ročnú dcéru nútili do sobáša!

Slovensko sa zapojilo do rozsiahlej akcie zameranej proti obchodovaniu s ľuďmi, konkrétne na prípady sexuálneho vykorisťovania, núteného žobrania a nútenej kriminality.

Polícia v rámci nej skontrolovala na celom území SR 153 osôb, z toho 87 cudzincov z rôznych krajín, najmä z Ukrajiny, Thajska a Vietnamu. "Príslušníci úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) spolu s inšpektormi práce skontrolovali 24 podnikateľských subjektov," priblížil Slivka.

Akčné dni boli vykonávané v dňoch 8. až 12. novembra súčasne pod záštitou Europolu (Európska agentúra pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva) a Frontexu (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž). Výsledkom bola kontrola 147.668 osôb a identifikácia 593 dospelých a 57 maloletých možných obetí, ktoré viedli k začatiu vyšetrovania v 327 nových prípadoch. "Vykonané akčné dni opätovne potvrdili, že obete obchodovania s ľuďmi sa nachádzajú na celom území EÚ a aj na miestach, kde to nemusíme predpokladať. V prípade, že disponujete informáciami o možnej obeti obchodovania s ľuďmi, môžete kontaktovať bezplatnú národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818," uviedol Slivka.

Ozrejmil, že tento rok polícia vzniesla obvinenie už v 16 podobných prípadoch. V deviatich prípadoch išlo o sexuálne vykorisťovanie, v troch o pracovné vykorisťovanie a v jednom prípade o nútený sobáš. V prípadoch sexuálneho vykorisťovania bolo 16 obetí, z nich bolo až deväť detí. V prípadoch pracovného vykorisťovania bolo 13 obetí a v prípadoch nútených alebo účelových sobášov boli obeťami tri ženy, z toho dve deti. "Medzi tohtoročné prípady vykorisťovania patrí aj jedna nezákonná adopcia dieťaťa mužského pohlavia, prípad detskej prostitúcie dieťaťa ženského pohlavia a tiež prípad núteného páchania trestnej činnosti," doplnil hovorca.

V najnovšom prípade vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP obvinil dve osoby zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Ten mali spáchať formou núteného sobáša, pričom obeť mala iba 12 rokov. "Rodičia T. S. (33) a S. L. (32) sa mali pokúsiť dosiahnuť súhlas ich dieťaťa s uzavretím núteného sobáša podľa rómskych zvyklostí so 17 ročným chlapcom. Podľa zistení vyšetrovateľa ju k aktu mali nútiť bitím vrátane bitia metlou, fackami do oblasti tváre, zamykaním do izby a špajze aj na celú noc," spresnil Slivka. Dodal, že otec obete bol už v minulosti za rovnaký trestný čin stíhaný. "Súd ho však nechal na slobode a obišiel len s podmienkou. Aj preto vyšetrovateľ navrhuje jeho väzobné stíhanie," vysvetlil s tým, že v prípade preukázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody až na 12 rokov.