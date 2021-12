Zázrivou otriasa hrôza: Prečo svokra zavraždila zaťa († 43) nožom?!

Peklo v rodinnom dome!

Staršiu ženu (68) zo Zázrivej (okr. Dolný Kubín) obvinil vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline z trestného činu vraždy. Podľa miestnych išlo o problémovú rodinu, kde sa často pozeralo na dno pohárika, mali núdzu o peniaze a vládli tam zlé vzťahy. Vyvrcholilo to vraždou zaťa († 43).

Tragédiu v Zázrivej (okr. Dolný Kubín) rieši žilinská polícia. „Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline obvinil 68-ročnú ženu z trestného činu vraždy. Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že obvinená žena mala vo večerných hodinách v piatok v rodinnom dome v obci Zázrivá viackrát bodnúť do oblasti hrudníka, krku a ramena 43-ročného muža, čím došlo k zasiahnutiu jeho životne dôležitých orgánov. Napadnutý muž utrpel vážne zranenia, na následky ktorých zomrel,“ uviedla hovorkyňa oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Gabriela Kremeňová.

Dodala, že počas procesných úkonov bol zaistený nôž, ktorý bude podrobený expertíznemu skúmaniu. Krvavá vražda otriasla Zázrivčanmi. „Je nám veľmi ľúto, čo sa stalo práve teraz pred Vianocami. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ povedal pre Nový Čas starosta Matúš Mních. Podrobnosti o tragédii prezradiť nechcel, zato Zázrivčania od sobotného rána nehovoria o ničom inom. Vražda sa stala v dome mladej ženy, s ktorou usmrtený muž býval a spolu vychovávali jej tri deti. Svokra ich prišla iba navštíviť.

„Žiaľ, bol tam alkohol a obaja si ľúbili vypiť. Ostali sme šokovaní, keď sme zistili, že ho zo sveta mala zniesť jej matka. Už sa na to asi nemohla pozerať, bola to sociálne slabšia rodina,“ povzdychol si miestny obyvateľ s tým, že v rodine bol nedostatok peňazí a priveľa alkoholu. „Keby to riešili kompetentní skôr, toto sa vôbec nemuselo stať,“ uzavrel sused dôchodca, ktorý ich krik a zvadu počul na dennom poriadku.