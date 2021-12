Obžaloba na zdrogovaného Tibora: 12 rokov za smrť štátneho tajomníka Dolinaya a jeho ženy?!

Postaví sa konečne pred sudcu!

Tibor (34), ktorý podľa vyšetrovateľa spôsobil smrteľnú haváriu štátneho tajomníka rezortu kultúry Vladimíra Dolinaya († 38) a jeho manželky Zuzany († 34), je obvinený pre prečin usmrtenia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu 12 rokov za mrežami. Pojednávanie sa začne 17. januára.

Dolinayovci aj s adoptovaným synčekom Adriánkom cestovali pred rokom a pol zo svojej vinice, keď do nich napálilo auto. Medzi Ižou a Komárnom sa v rovnakom čase rútil Tibor (34), ktorý sa pred jazdou posilnil omamnými látkami. Po silnom náraze Vladimír namieste zomrel. Zuzana niekoľko dni bojovala o život, no boj nakoniec prehrala. So zraneniami prežil len Adrián, ktorý mal vtedy 2 roky. Onedlho sa Tibor postaví pred súd.

„Vodič bol obvinený zo zločinu usmrtenia a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ informovala Viktória Borloková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre. Tibor pritom šoféroval aj počas vyšetrovania, keď mal zadržaný vodičský preukaz. „Vyšetrovanie tragickej dopravnej nehody bolo vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Komárne ukončené návrhom na podanie obžaloby a vec bola odovzdaná príslušnej okresnej prokuratúre,“ doplnila.

„Prokurátorka v Komárne podala obžalobu pre prečin usmrtenia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ potvrdil Jaroslav Maček, hovorca Krajskej prokuratúry v Nitre. Tiborovi hrozí až 12 rokov za mrežami. „Pojednávanie je vytýčené na 17. januára 2022,“ doplnila hovorkyňa súdu Lena Kiradžiev.