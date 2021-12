Minister obrany Naď: Na boj s pandémiou sme vyčlenili 561 profesionálnych vojakov

Na úlohy spojené s pandémiou vyčlenil rezort obrany v pondelok 561 profesionálnych vojakov. Na sociálnej sieti o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

"Rezort obrany pomáha na všetky strany - v nemocniciach je dnes 356 vojakov, regionálnym úradom verejného zdravotníctva pomáha 181 príslušníkov Ozbrojených síl SR, ďalší asistujú Policajnému zboru," priblížil Naď.

Minister zároveň poďakoval všetkým, ktorí vkladajú maximálne úsilie na to, aby zabezpečili všetky úlohy súvisiace s ochorením COVID-19. "Pomôcť môžeme aj my, iste viete, že väčšina ľudí, ktorí končia na umelej pľúcnej ventilácii, je neočkovaná. Je to nepopierateľný fakt, ktorý nemôžeme ignorovať," dodal a vyzval na očkovanie.