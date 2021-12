Máme akútny nedostatok lekárov! Na Slovensku chýbajú títo špecialisti

Na Slovensku akútne chýbajú pneumológovia.

Upozornili na to zástupcovia Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. Aktuálne máme na Slovensku iba 181 ambulantných pneumológov, pričom záujem o tento odbor u budúcich lekárov je veľmi nízky. Dôvodom sú nízko nastavené platby za výkony zo strany zdravotných poisťovní. Na tieto ambulancie je pritom v čase pandémie vyvíjaný enormný tlak, nakoľko okrem typických respiračných ochorení ako chronická obštrukčná choroba pľúc či astma, liečia aj veľkú časť pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19. Diskusiu k tejto téme preto prisľúbil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú medzi desiatimi najčastejšími príčinami úmrtí svetovej populácie až štyri ochorenia dýchacej sústavy, a to práve chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), karcinóm pľúc, tuberkulóza a zápal pľúc. Výskyt samotných respiračných ochorení z roka na rok stúpa. WHO upozorňuje, že do roku 2030 bude CHOCHP treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete. Pneumológovia sú aj z tohto dôvodu dlhodobo preťažení, starostlivosť o pacientov s respiračnými ochoreniami si vyžaduje pravidelné návštevy u lekára špecialistu a dôsledné kontroly zdravotného stavu pacienta. V súčasnosti sa však hromadia v ambulanciách pneumológov aj pacienti po prekonaní COVID-19.

Slovensku navyše reálne hrozí, že respiračné ochorenia o pár rokov nebude mať kto liečiť. Ambulantná sféra pneumológov už niekoľko rokov bojuje s výraznými personálnymi nedostatkami nielen nových lekárov, ale aj sestier. „Okrem lekárov pneumológov nám chýbajú aj zdravotné sestry. Tie musia v ambulanciách zvládnuť aj špecializované úkony, spirometriu, edukáciu pacientov, pretože na toto lekárom kapacita nezostáva,” uvádza predseda Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a primár oddelenia pneumológie a ftizeológie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič. Mnohí pneumológovia sú zároveň v dôchodkovom veku a budúci lekári o odbor pneumológia a ftizeológia nemajú záujem. Ide navyše o povolanie značne ohrozené pandémiou. V druhej vlne až 40 % pneumológov prekonalo COVID a viac ako 65 % malo post-covidové príznaky.

Ambulantní lekári z odboru preto volajú po zlepšení odmeňovania v rámci systému platieb zdravotných poisťovní. „Nechceme nič špeciálne, len to o čo bojujeme už pätnásť rokov, o zrovnoprávnenie platieb v porovnaní s ostatnými odbormi. Platby za niektoré pneumologické vyšetrenia, napríklad bronchoskopiu, nedokážu v súčasnosti pokryť ani náklady na výkon samotného vyšetrenia. Sme na definitívnom konci financovania, čo sa špecializovaných odborov týka,” vysvetľuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor pneumológia a ftizeológia Marta Hájková. Vplyvom pandémie a nárastu nových pacientov sa predlžujú aj čakacie doby pacientov na vyšetrenie. Pacienti si v súčasnosti na odborné pneumologické vyšetrenie počkajú dva až štyri mesiace vo väčšine ambulancií na Slovensku.