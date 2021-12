Cestári upozorňujú: Povrch vozoviek je prevažne mokrý, na viacerých úsekoch je sneh

Horský priechod Donovaly je uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky z dôvodu hustého sneženia.

Snehová pokrývka sa nachádza aj na ďalších úsekoch ciest. Sneženie spôsobuje aj zníženú dohľadnosť. Na webe zjazdnost.sk o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC). Kašovitý sneh s hrúbkou jeden až dva centimetre sa miestami nachádza na úsekoch D1 Hybe - Važec a R3 Trstená - Tvrdošín. Povrch vozoviek je prevažne mokrý. Miestami zľadovatený sneh s hrúbkou jeden až dva centimetre je na úseku II/584 Pavčina Lehota - Jasná a na horskom priechode Huty.

V oblasti Vysokých Tatier a okolí sa môže miestami vyskytovať sneh až do piatich centimetrov, na ostatných cestách do troch centimetrov. Na horskom priechode Podspády sa nachádza čerstvý sneh hrúbky štyri až päť centimetrov. "Dohľadnosť do 100 metrov spôsobená silným snežením je v lokalitách Zvolen, Svinia, Ladomerská Vieska, Petrovany, Hliník nad Hronom, Banská Belá," upozorňujú cestári. Dohľadnosť do 100 metrov je aj v lokalite Dargov. Úsek cesty II/584 Srdiečko - Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami pre všetky vozidlá.