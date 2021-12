Návrhy konzília odborníkov po 10 dňoch núdzového stavu: Lockdown do 16. decembra a vo vlakoch len OTP!

Prituhuje nielen vonku, ale aj v nemocniciach. Napriek tomu, že máme za sebou viac ako 10 dní lockdownu, nevidieť jeho výsledky ani na lôžkach hospitalizovaných s ochorením COVID-19, ani pokles pri testovaní.

Počas víkendu tak zasadalo konzílium odborníkov, ktoré rozhodlo o tom, že sa má zákaz vychádzania predĺžovať. Zároveň navrhlo sprísnenie samotného lockdownu, ktorý nás má čakať do 16. decembra, a po novom by sa mali ľudia dostať do vlakov a autobusov na diaľkovú prepravu len v OTP režime.

Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Vladimíra Lengvarského (52) informovalo, že epidemická situácia sa na Slovensku 10 dní od zavedenia lockdownu viditeľne nezlepšila. Priemerné denné prírastky sa držia nad úrovňou 10-tisíc pozitívnych testov, počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 osciluje okolo úrovne 3 400 a oproti minulému týždňu sa počet úmrtí zvýšil o 38 %. Denne sa do nemocníc dostane 375 pacientov s covidom.

„Práve zlepšenie situácie s poklesom nových prípadov bolo podmienkou pre postupné uvoľňovanie opatrení pre osoby, ktoré sú plne zaočkované proti ochoreniu COVID-19, alebo toto ochorenie v posledných 180 dňoch prekonali,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Konzílium odborníkov preto odporúča vláde predĺžiť lockdown o ďalších 7 dní, a to do 16. decembra. Spolu s tým chcú zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu.