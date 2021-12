Voľba novej komisárky pre deti! V hre je lukratívny plat: Nahradí Tomanovú ďalšia politička?

Teplý flek pre vlasnú poslankyňu? Z postu komisárky pre deti po šiestich rokoch odchádza Viera Tomanová (73), ktorá v minulosti pôsobila aj ako ministerka za Smer a práve poslanci tejto strany ju do funkcie zvolili. V súčasnosti sa vyberá nová komisárka pre deti a v hre je, že post opätovne pripadne aktívnej političke - v prvom kole získala najviac hlasov poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková (47).

Komisárka pre deti má za úlohu najmä riešenie porušovania práv detí. Odborníci volajú po tom, aby bola apolitická, no zdá sa, že to opäť nemusí výjsť. Exsmeráčka Tomanová si vďaka tomuto postu za rok 2020 prilepšila o viac ako 36 000 €. Rovnako slušný plat čaká aj na novú komisárku, keďže ten je rovnaký ako mzda poslanca - mesačne viac ako 5-tisíc eur v hrubom. Kreslo má na ďalších 6 rokov získať jedna z dvojice žien, ktoré tento týždeň prešli v parlamente. Zákonodarci si pôvodne vyberali zo siedmich kandidátov, no ani jeden nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Voľba sa tak bude opakovať a poslanci komisárku vyberú spomedzi poslankyne OĽaNO Kataríny Hatrákovej a advokátky Anny Niku.

Za Hatrákovou stáli poslanci najsilnejšieho hnutia OĽaNO a získala 52 hlasov, Niku zase navrhujú ľudia zo Sme rodina a získala 47 poslaneckých hlasov. Šance nahradiť Tomanovú tak majú obe, avšak koalícia zrejme nebude postupovať jednotne. SaS preferovala inú kandidátku, ktorá nepostúpila. Poslanec Ondrej Dostál avizuje, že si teraz nebude vedieť vybrať. „Do druhého kola postúpili dve kandidátky, ktoré som nevolil v prvom kole a nemám žiadny dôvod niečo na tom zmeniť v opakovanej voľbe,“ povedal.

Škandál pred voľbou

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš je rád, že Hatráková postúpila do opakovanej voľby „napriek špinavej diskreditačnej kampani“. Naráža na to, že krátko pred voľbou musela vysvetľovať možné zneužitie postu poslankyne na to, aby sa dostala k citlivým údajom o deťoch na sociálnom úrade. Informáciu zverejnili Hospodárske noviny, ktoré tvrdia, že ako členka sociálneho výboru Hatráková pod zámienkou poslaneckého prieskumu na sociálnom úrade v Trenčíne zisťovala informácie o konkrétnom prípade detí, ktoré sama poznala ako psychologička. Hatráková sa bránila, že k porušeniu právomocí nedošlo, lebo nenahliadla priamo do spisu, keďže vie, že je to zakázané.

Za advokátku Niku hlasovali aj strany Smer a Hlas. Právnička sa preslávila zastupovaním celebrít v rozvodových sporoch. Hovorí sa o nej ako o drahej advokátke, ktorá zastupuje aj moderátorku Veru Wisterovú. Tá sa súdi o svoje deti s exmanželom Jeremym Hulshom.

Pôsobenie Tomanovej

• v minulosti bola ministerka práce za Smer

• vyčítali jej, že v detskom domove jej dcéry boli umiestnené aj deti do šesť rokov v rozpore so zákonom (ona to popierala)

• podľa poslanca Dostála zamestnávala na úrade svojich príbuzných

• po kauze Čistý deň sa stretla s Kočnerom (podľa nej sa zaujímal o prípad dieťaťa)

Kto je Anna Niku (58)

• pôsobí vo vlastnej advokátskej kancelárii

• zastupovala moderátorku Veru Wisterovú, ktorá sa sporí o svoje deti s exmanželom, špecializuje sa na rozvody

• bola členkou expertných skupín na min. spravodlivosti pre témy opatrovníctvo či vyživovacia povinnosť

Kto je K. Hatráková (47)

• je poslankyňou hnutia OĽaNO

• pôsobí ako psychologička, robila v manželskej poradni či Únii materských centier

• roky pracovala na Ústredí práce

• preslávila sa v kauze Čistý deň, resocializačné zariadenie kontrolovala a tvrdila, že nedodržiava zákon