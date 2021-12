Riaditeľ Slovak Lines o spolupráci s Arrivou: Vyrieši kritický stav džentlmenská dohoda?

Po 20-dňovej agónii cestujúcich prichádza úľava?! Tisíce ľudí od 15. novembra bezradne postávali na zastávkach v márnom očakávaní spojov, ktorými by sa dostali načas do práce či k lekárom, pretože nový dopravca Arriva nevypravil veľa liniek.

Po novom by sa mohli konečne opäť spoľahnúť na harmonogram odjazdov. Nebude to však vďaka spoločnosti Arriva, ktorá svoju úlohu tristne nezvláda. V poslednej chvíli jej pomohol dopravca Slovak Lines. Župan Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba túto avizovanú fúziu dopravcov hodnotí ako koniec hrozby kolapsu prímestskej dopravy.

Hodiny v mraze a silnom vetre. To museli od polovice novembra znášať ľudia tlačiaci sa v čase vrcholiacej pandémie na zastávkach v satelitoch hlavného mesta. Odvtedy totiž v BSK vypravovala spoje Arriva, lenže podľa cestujúcich išlo o čistú katastrofu. Denne dochádzalo k výpadkom množstva z nich. Príčinou bol najmä nedostatok vodičov.

To však rozčertených cestujúcich nezaujímalo, a tak sa začali sťažovať. Vrhlo to do zlého svetla aj župu, ktorá tento nový kontrakt dovolila. Po niekoľkých ultimátach napokon predseda kraja J. Droba ohlásil, že došlo k dohode, ktorá by mala cestovanie v kraji ako-tak stabilizovať. Bývalý prepravca Slovak Lines pritom opakovane ponúkal Arrive pomoc, no tá ju dlhšie odmietala.

„Od našej výzvy, keď sme ponúkli pomoc obyvateľom kraja, uplynulo 11 dní. Nájsť kompromisné riešenie medzi konkurenčnými dopravcami nebolo ľahké. Oboch nás však spájal cieľ, aby sa čím skôr vyriešila kritická situácia,“ informoval Pavol Labant, generálny riaditeľ Slovak Lines. Podľa neho očakávajú, že táto dohoda bude v krátkom čase oficiálne schválená a podpísaná.

Podporia niektoré linky

Vďaka dohode dôjde k väčšiemu vyťaženiu novej autobusovej stanice. Predseda BSK si pochvaľuje rokovanie za jedným stolom s oboma dopravcami, ktoré viedlo k úspešnému záveru. „Arriva naďalej ostáva dopravcom poskytujúcim služby pre samosprávny kraj. Slovak Lines bude formou subdodávky poskytovať svoje kapacity na vybraných linkách,“ informoval župan Juraj Droba. Arriva reagovala na ohlásenú dohodu pomerne stroho.

„V rokovaniach s dopravcami, ktorí deklarujú, že vedia zabezpečiť vodičov, pokračujeme. Týka sa to aj pôvodného dopravcu. Verejnosť budeme o podrobnostiach dohody informovať vždy potom, ako ku konkrétnej dohode dospejeme a podpíšeme zmluvu, v ktorej budú okrem iného stanovené aj presné termíny, odkedy začnú voziť cestujúcich v Bratislavskom kraji vodiči zazmluvnení subdodávateľmi a presné počty vodičov,“ uviedla Petra Helecz z Arrivy.