Lekár Sabaka o triáži pacientov na pľúcnu ventiláciu: Ako pristupujú k antivaxerom?

Ministerstvo zdravotníctva do zdravotníckych zariadení poslalo manuál - tabuľku, kde sú pridelené rôznym kategóriám body.

Podľa toho, akými ochoreniami pacient trpí, nakoľko je vitálny alebo ak cvičí, tak sa môže lekár rozhodnúť, či ho treba dať na umelú pľúcnu ventiláciu. Čo na to infektológ Peter Sabaka z Univerzitnej nemocnice Bratislava?

Musíte už u vás pristupovať k rozhodovaniu, ktorého pacienta zapojíte na ventiláciu a ktorého nie?

- V týchto dňoch, žiaľ, musíme k tej triáži pristupovať často, keďže krivka nových prípadov a prírastkov do nemocníc je vysoká. Ale aj bežne sa pristupuje k indikácii umelej pľúcnej ventilácie tak, že posudzujeme, či ten pacient má väčšie šance prežiť s pľúcnou ventiláciou alebo bez nej. Žiaľ, ľudia s mnohými komorbiditami, vysokým vekom a veľmi ťažkým ochorením majú veľmi vysoké riziko, že by zomreli, aj ak by sa dali na umelú pľúcnu ventiláciu.

Takže k takémuto posudzovaniu dochádza už dlhší čas. Samozrejme, vždy chceme pre toho pacienta čo najlepšie, a keď si myslíme, že má väčšie šance na prežitie, ak sa dá na umelú pľúcnu ventiláciu, tak ho tam dáme, a ak sa domnievame, že väčšie šance má bez nej a skúsime to konzervatívne, tak vtedy sa ho snažíme liečiť bez umelej pľúcnej ventilácie.



Čo si myslíte o bodovacom systéme z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý určuje kategórie pacientov podľa indikácií a takzvanej krehkosti?

- Ako návod je to veľmi fajn. No, žiaľbohu, musí sa prispôsobovať danej situácii.



Nechýba vám tam kategória, že by očkovaní mali mať prednosť?

- Nie, to nezohráva rolu. My sa postaráme o každého rovnako, či je očkovaný, neočkovaný, či je antivaxer, či nie je antivaxer, bez ohľadu na to, či nám je sympatický alebo nie. Je to pacient ako pacient.



Mnohé nemocnice hlásia, že medzi pacientmi na ventiláciách je 100 % neočkovaných. Ako je to u vás?

- U nás je to tak isto. Celkovo na JIS máme momentálne iba jedného pacienta očkovaného, a aj ten je na tom omnoho lepšie než tí ostatní, a to má mnoho iných rizikových faktorov ťažkého priebehu, vrátane veľmi ťažkej obezity a cukrovky.

Iných zaočkovaných pacientov v ťažkom stave na JIS nemáme a mladších zaočkovaných pacientov som v ťažkom stave ešte ani nevidel. Zato nezaočkovaných dvadsiatnikov aj tridsiatnikov sme na intenzívke už mali a niektorí, žiaľbohu, tomuto ochoreniu aj podľahli.