Facebook zablokoval video Blahu: Prečo by sa z toho podľa europoslanca ľudia nemali tešiť

Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) povedal, že je krátkozraké tešiť sa z toho, že sociálna sieť vymazala video poslanca Národnej rady SR (NR SR) Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktoré šírilo hoaxy o očkovaní a koronavíruse.

Verejnosť by tiež nemala mať pocit, že ak bude sociálna sieť takto ďalej postupovať, tak sa dá virtuálny priestor do poriadku. Europoslanec o tom informoval v tlačovej správe.

Bilčík poukázal na fakt, že krátko pred odstránením videa malo už viac ako 20-tisíc zdieľaní a 344-tisíc spustení a že išlo o najúspešnejší príspevok na sociálnej sieti za 24 hodín. Dôvodom sú podľa neho algoritmy sociálnej siete, ktoré preferujú najviac emotívne príspevky. „Pred 20 rokmi by poslanec Blaha mohol svoje perfídnosti rozprávať na nejakých málo ozvučených fórach, kde by ho pravdepodobne uzemnili faktami lekári a iní odborníci. Dnes má jeho video vďaka sociálnym sieťam viac ako 300-tisíc spustení do 24 hodín. Prečo? Lebo sociálna sieť najlepšie zarobí na tomto šialenom obsahu a s ním spojenou reklamou, ktorý najdlhšie udrží ľudí pri obrazovkách ich mobilov a počítačov,“ povedal Bilčík.

Europoslanec verejne hovorí o potrebe regulácie sociálnych sietí, napríklad zmenou algoritmov, ktoré by „do úzadia nezatláčali pravdivý, teda nudnejší obsah“. Dodáva však, že bežní ľudia, ale aj redaktori sa často odvolávajú na slobodu slova. „Súhlasím, nech si každý píše čo chce, pokiaľ neporušuje zákony tejto krajiny. Ale čo ak sa vaše slobodne napísané slovo skoro k nikomu nedostane, lebo je skrátka pravdivé a pravda je nudná?,“ zdôrazňuje Bilčík. Dodáva, že to, aké príspevky na sociálnej sieti dominujú, je výsledkom algoritmu uzatvárajúceho ľudí do informačných bublín, do ktorých nemajú šancu preniknúť iné názory.

Bilčík tvrdí, že zastaviť poškodzovanie zdravia, životov a demokracie je potrebnou reguláciou sociálnych sietí, ktoré zarábajú na ľudskom nešťastí. Túto zmenu podporuje ako europoslanec aj v rámci Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente.