Šéfkuchári radia rodičom: Ako variť deťom počas dištančného vzdelávania a nezblázniť sa?

Školy sa síce plošne nezatvorili, ale hygienici ich postupne v regiónoch zatvárajú. Už zase tu máme situáciu, keď rodičia pracujúci z domu majú pri sebe aj deti na home schooling.

Problémy s počtom počítačov doma a pripojením už poznáme. Rovnako ako fakt, že nestíhate ísť ani len do obchodu po potraviny, nieto ešte variť. Ale dá sa to. Nový Čas oslovil známych šéfkuchárov Jaroslava Žídeka a tohtoročného víťaza slovenskej Bocuse D’Or Petra Duranského, a tu sú ich tipy, ako na to.

Čo radí šéfkuchár Jaroslav Žídek

Ako šéfkuchár prezradil, sám má doma 9-ročnú dcéru, a preto rodičom radí: „Ak jej chcem doma niečo rýchlo uvariť, tak je potrebné s tým rátať dopredu a mať pripravené zásoby v duchu hesla - je lepšie byť pripravený ako prekvapený.“

Avokádová maškrta

1 avokádo

horká čokoláda

javorový sirup

Postup:

Rozmixujte avokádo, primiešajte horkú čokoládu a dochuťte javorovým sirupom.



Cestoviny

veľmi ľacná alternatíva, využiť môžete aj niekoľkokrát do týždňa

aby dieťa malo aj príjem proteínu, pridajte plátky syra, tofu či kuracie mäso orestované na oleji



Zeleninová rýchlovka

Jednoducho dám do hrnca karfiol, kaleráb alebo inú mäkkú zeleninu (cuketu alebo iné). Pridám cibuľu, zemiak a zľahka orestujem, zalejem domácim vývarom (dávam si ho zmraziť) a keď ho náhodou nemám, tak obyčajnou vodou. Povarím domäkka, rozmixujem a podávam so starším opečeným chlebom. Dcére chutia ešte slnečnicové semienka a niekedy si pridá tekvicový olej.

Aké zásoby je dobré mať doma:

cestoviny

ryžu na rizoto

krúpy na krupoto

beluga šošovicu - jej výhodou je, že sa uvarí do 20 minút

Tipy na bleskové jedlá: