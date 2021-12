Bezradné reakcie, problémy v koalícii a kritika od prezidentky: Melie Heger z posledného?!

Zvládne to dobojovať do konca volebného obdobia? Premiér Eduard Heger (45) nastúpil na čelo vlády po jarných turbulenciách v koalícii, keď bolo nevyhnutné vymeniť premiéra Igora Matoviča (48).

V posledných dňoch sa však zdá, že neustále rozpory aj ťažká pandemická situáciu mu nepridávajú na pohode a pôsobí vyčerpane, ba často až bezradne. Najnovšie na to tvrdo upozorňuje aj prezidentka Zuzana Čaputová (48).

To, že Heger nie je v najlepšej pohode, bolo vidieť aj po stredajšom rokovaní vlády. Premiér na otázky novinárov odpovedal vyhýbavo, pričom opakoval, že je nevyhnutné rozhodovať sa na základe faktov. Sám si pritom zrejme uvedomoval, že to je v rozpore aj s aktuálnou politickou témou dňa, čo sú 500-eurové poukážky pre seniorov za očkovanie.

Tie predkladateľ Matovič neobhájil žiadnou analýzou, ktorá by potvrdzovala, že by poukážky pomohli presvedčiť zraniteľnú skupinu občanov na vakcináciu. Polmiliardový plán môže naraziť v parlamente, keďže ho odmieta koaličná SaS práve s odôvodnením, že nie je isté či veľká suma peňazí reálne pomôže pandemickej situácii.

Heger opakoval len to, že tieto veci boli diskutované na vláde. „Pán minister ich vysvetlil a predpokladám, že aj vám to zodpovedal,“ uviedol premiér. Keď ho novinári upozornili, že Matovič len opakoval, že sa snaží niečo robiť na zvýšenie očkovanosti, ale nepovedal dôvody polmiliardového rozdávania, tak len bezradne dodal: „Tak ste ho zle vyspovedali.“

Premiér tiež pred časom otvoril tému povinného očkovania, no tá sa nikam neposunula. „Avizoval som to a som rád, že čím ďalej tým viac ľudí si uvedomuje, že toto je jediná cesta,“ odpovedal neurčito na otázku, či je to vôbec na stole.