Architektonický skvost v Košiciach má nového majiteľa: Ako využije trezor a tajnú zasadačku?

Zachránia architektonický skvost? Niekdajšia budova Obchodnej a priemyselnej komory ostala po vysťahovaní banky opustená.

Impozantná národná kultúrna pamiatka však konečne zmenila majiteľa. Dostala sa do rúk developera, ktorý jej chce vdýchnuť nový život. Budova ukrýva mnohé tajomstvá - napríklad tajnú zasadaciu miestnosť bez okien či mohutný bankový trezor.

Legendárnu storočnú budovu navrhol slávny košický architekt Ľudovít Oelsläger veľkoryso. Historický kolos drží betónový skelet, aký sa používa aj v súčasnosti. Budova od vysťahovania banky dva roky chátrala. Pred rokom sa objavila v ponuke realitky za 2,3 milióna eur a teraz si našla nového majiteľa. „Chceme budovu zachrániť a vrátiť do pôvodného stavu. Je to náš druhý projekt obnovy historickej budovy,“ vyjadril sa developer Roman Frych s tým, že objekt zahŕňa 6 bytov a 10 nebytových priestorov.

Tajnosti v podzemí

„Zachránila sa honosná rokovacia sieň vo výške dvoch poschodí, kde sa konali schôdze finančníkov. Budova má taktiež unikátny vnútorný balkón, na ktorom sedávali zapisovatelia. Akustika sály je taká dobrá, že im neuniklo ani slovo,“ vysvetľuje developer. V zachovalom pôvodnom stave ostalo schodisko s lešteným travertínom a dobovým zábradlím. Útroby pamiatky majú aj svoje tajomstvá.

Rozsiahle podzemie skrýva tajnú zasadaciu miestnosť bez okien či mohutný bankový trezor. „Chceme v budove urobiť byty. Na prízemí plánujeme komerčné priestory, v sále spoločenskú miestnosť na stretnutia obyvateľov domu, ktorí budú jej spolumajiteľmi. O jej využití rozhodnú sami. Momentálne prebieha historicko-pamiatkový výskum,“ prezradil Frych. So stavebnými prácami by chceli začať už do roka.

Medzníky budovy