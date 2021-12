Tehotná primárka Ľudmila ratuje pacientov s koronou: Čo sa začalo diať v nemocnici, ju desí!

Zdravotníci siahajú na dno svojich síl. Primárka na covidovom oddelení novoveskej nemocnice Ľudmila Lineková (36) je neustále v prvej línii, hoci je už v 7. mesiaci tehotenstva.

Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii stále neochvejne stojí pri svojich pacientoch. Všetkých „neveriacich“ burcuje, aby neváhali s očkovaním. Na vlastné oči totiž videla, ako zákerný vírus ničí celé rodiny...

Už tretia vlna pandémie primárku veľmi trápi, ale sama je dôkazom toho, že v prvej línii napriek už siedmemu mesiacu tehotenstva nič nevzdáva. „Termín mám v marci, bude to chlapec a v mojej rodine už tretie dieťa. Tým, že vediem celý tím lekárov, snažím sa byť príkladom a zároveň pomocou, pretože pacientov neubúda,“ vysvetľuje.

Ďakovné listy

Primárka Lineková otvorene priznala, že po prvej vlne boli všetci zdravotníci priam nadupaní a mysleli si, že pacientov aj vyliečia. „No nie je to pravda, rešpekt a veľký, je namieste, lebo nastupuje aj veľké sklamanie. Sme v horšej situácii ako vlani. Pacientov je viac a sú to mladšie ročníky. Niektorí aj umierajú... Najviac pacientov je okolo roku narodenia 1960, no aj mladší po roku 1975. Úplne najmladší mal 30 rokov, nebol predtým chorý, ale skončil na pľúcnej ventilácii. Samozrejme, nebol očkovaný! V súčasnosti ide len o nezaočkovaných, ktorí majú oveľa väčšiu vírusovú nálož,“ uviedla lekárka.