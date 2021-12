Dočkajú sa obyvatelia nápravy? Slovak Lines potvrdil, že pomôže Arrive s dopravou

Slovak Lines pomôže vyriešiť problém v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji.

"Od našej výzvy, kedy sme ponúkli pomoc obyvateľom Bratislavského kraja, uplynulo 11 dní. Nájsť kompromisné riešenie medzi dvoma konkurenčnými dopravcami nebolo ľahké. Oboch nás však spájal cieľ, aby sa čím skôr vyriešila kritická situácia, na ktorú doplácajú obyvatelia nášho kraja. Sme preto veľmi radi, že gentlemanská dohoda je na stole a dúfame, že v krátkom čase jej výsledky pocítia predovšetkým obyvatelia," vysvetľuje Pavol Labant, generálny riaditeľ Slovak Lines.

Slovak Lines očakáva, že táto dohoda bude v krátkom čase oficiálne schválená a premietnutá do písomných zmlúv, aby sa ich autobusy mohli čím skôr dostať na cesty. Pokúšajú sa preto získať dostatočný počet vodičov a pripravujú vozový park.

Slovak Lines dlhé roky riadil regionálnu autobusovú dopravu a spolupodieľal sa aj na jej plánovaní. "Sme presvedčení, že naše skúsenosti a kredit dobrého zamestnávateľa sú pre pozitívnu zmenu aktuálnej situácie v regionálnej autobusovej doprave najlepším možným riešením," reaguje spoločnosť.

"Kombinácia dvoch dopravcov v Bratislavskom kraji bude unikátna. Zároveň nás teší, že dohodou získa aj nová autobusová stanica a bude tak naplnený zámer BSK a mesta mať modernú vstupnú bránu do metropoly. Obyvatelia kraja tak získajú rýchly presun do centra mesta bez potreby improvizovaného prestupovania do MHD na periférii," dodáva generálny riaditeľ spoločnosti.