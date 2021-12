Len krok od maxima druhej vlny: V Rooseveltovej nemocnici majú plnú kapacitu pre covidových pacientov, záložný plán

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR) v Banskej Bystrici je k dnešnému dňu hospitalizovaných 106 pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19, z toho 14 sú na umelej pľúcnej ventilácii.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa FNsP FDR Ružena Maťašeje, počet pacientov sa v utorok tento týždeň priblížil počtu na vrchole druhej vlny v marci tohto roka. Pozitívni na ochorenie COVID-19 sú 48 členovia personálu a v karanténe sú štyria zamestnanci.

„V priebehu tohto týždňa sme sa s počtom pacientov s COVID-19 dostali takmer na maximum druhej vlny. V rámci celej nemocnice sme mali 30. novembra 124 pacientov, pričom o niečo vyššie číslo sme mali naposledy počas druhej vlny v marci, keď sme 1. marca mali 127 hospitalizovaných s COVID-19,“ popísala hovorkyňa.

„Kapacita nemocnice pre pacientov s COVID-19 je naplnená, ale v prípade, že by ďalej počet stúpal, tak máme ešte rezervy, ale to by už bolo na úkor obmedzenia iných oddelení. Snažíme sa, aby prevažná väčšina pacientov bola na infekčnom oddelení,“ objasnila Maťašeje s tým, že menšie COVID oddelenie je vytvorené na internom oddelení, na pľúcnom a tiež na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sú pacienti na umelej pľúcnej ventilácii.