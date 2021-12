Obyvatelia riešia krízu prímestského dopravcu Arriva taxíkmi: Majú cestujúci nárok na náhradu škody?

Prichádzajú o stovky eur! Na kolaps nového dopravcu prímestskej dopravy Arriva doplácajú najviac cestujúci. Už neraz sa im totiž v posledných dňoch stalo, že hoci v cestovných poriadkoch je ich spoj uvedený, na zastávke stoja zbytočne.

Dochádzanie do hlavného mesta a návrat domov sa tak stal nočnou morou, ktorú už museli niektorí riešiť aj taxíkmi - medzi nimi aj mladá mamička Linda (33) zo Štvrtka na Ostrove (okr. Dunajská Streda). Starostovia obcí budú žiadať od Arrivy odškodnenie, môžu tak urobiť aj cestujúci, ktorí si prepravu musia hradiť z vlastných zdrojov?

Dvojnásobná mamička Linda (33) si na materskej privyrába v Bratislave, keďže pandémia spôsobila, že nemôže vykonávať prácu kozmetičky. „Každý deň idem na 16.00 hodinu, ale posledný autobus mi z Bratislavy odchádza o 16.50. Bohužiaľ, za 50 minút svoju prácu nespravím. Predtým mi chodili spoje každých 60 minút a chodili do 23.05,“ vysvetľuje Linda. Najhoršie na tom je, že prácu si chce udržať, no domov sa musí vracať taxíkom. „Bola som nútená zavolať si 4-krát taxík za 30 až 40 eur. Zdá sa mi, že už začínam robiť len na taxíky a to idú Vianoce,“ povzdychla si. Bežne za lístok zaplatí 2,10 eura a v tom má zahrnutú aj mestskú hromadnú dopravu. Keby mala celoročný lístok, stál by ju 265,30 eura. Len za 4 dni minula Linda na taxíky približne 120 eur!

Advokát Róbert Bános poukázal na to, že Občiansky zákonník ponecháva úpravu zodpovednosti za oneskorenú, resp. zrušenú dopravu výlučne na prepravné poriadky dopravcu. „Zákon upravuje iba zodpovednosť za škodu na zdraví a za prepravu batožiny. Z prepravného poriadku spoločnosti Arriva vyplýva, že uhradí škodu, ktorá vznikla cestujúcemu pri pravidelnej doprave najviac do výšky cestovného, ktoré bolo zaplatené,“ vysvetľuje advokát.

Z uvedeného dôvodu nevzniká podľa prepravného poriadku cestujúcemu nárok na úhradu vynaložených nákladov za použitie iného druhu dopravy. „U cestujúcich s predplatenými alebo časovými cestovnými lístkami by sa výška náhrady mala rovnať proporčnej časti plnej ceny takéhoto lístka,“ povedal Bános. Advokát upozornil aj na to, že práva a povinnosti z autobusovej dopravy sú tiež upravené v nariadení Európskej únie. To uvádza, že žiadne ustanovenie nebráni cestujúcim, aby na vnútroštátnych súdoch v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi požadovali náhradu škôd, ktoré vznikli v dôsledku zrušenia alebo meškania pravidelnej dopravy.

Ako na to

Pre uplatnenie nároku na náhradu škody za zrušený spoj musí cestujúci uplatniť tento nárok u dopravcu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 mesiacov, odkedy nárok vznikol, teda v tomto prípade u Arrivy. „Nárok môže uplatniť osobne u dopravcu, poštou alebo cez webový portál, pričom je povinný predložiť doklady osvedčujúce oprávnenosť nároku (napr. cestovný lístok, potvrdenie o zakúpení mesačníka a pod.),“ radí Bános. V prípade, že dopravca odmietne poskytnúť náhradu škody, cestujúci môže podať podnet na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom na Slovenskú obchodnú inšpekciu, resp. súd.