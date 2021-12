Veľký návrat Nory Kabrheľovej! Na aký projekt kývla po ôsmich rokoch bývalá televízna hviezda?

Obrovské prekvapenie! Niekdajšia televízna hviezda Nora Kabrheľová (63) sa v roku 2005 preslávila najmä vďaka televíznemu projektu Mojsejovci.

Žila si život známej, bohatej podnikateľky a televíznej celebrity, ktorej hviezda po životných peripetiách zhasla. Osud jej uštedril štyri rozvody, opletačky s políciou, súdy, basu, ale dokázala sa opäť postaviť na nohy. V plnej sile a s poriadne nabrúseným jazykom teraz prichádza ako hviezda na scénu so svojou novou reláciou Nora na čase! Názory na dianie v našej krajine tak dostanú jej fanúšikovia na podnose bez príkras a na rovinu tak, ako to vie podať len „Mojsejka“.

Nora Kabrheľová sa po dlhých 8 rokoch vracia pred kamery. Aj keď má vybudovanú silnú fanúšikovskú základňu na sociálnych sieťach, teraz bude hviezdou Nového Času! Niekdajšia známa podnikateľka s poriadne podrezaným jazykom vás bude baviť so svojou novou reláciou Nora na čase na www.cas.sk každú nedeľu. A o tom, že to bude v jej podaní stáť za to, niet pochýb.

Napriek tomu, že sa Kabrheľová dlhé roky bránila medializácii a uprednostňovala život v ústraní, dnes je všetko inak. Rázna Nora je späť a s ňou aj jazyk ostrý ako nôž. Prečo sa niekdajšia televízna megahviezda rozhodla vrátiť do verejného života a stať sa súčasťou najčítanejšieho denníka Nový Čas? „Zavážilo asi to, že to je vlastná relácia a zabijem čas, keďže som na dôchodku,“ povedala so smiechom Nora, ktorú teší, že na ňu ľudia nezabudli a stále jej aj po rokoch prejavujú veľké sympatie.

„Som prekvapená, že ľudia stále bažia po mojej osobe, ale, samozrejme, že milo. Myslela som si, že na mňa zanevreli, ale čoraz viac ma prekvapuje práve opak. A to ma, samozrejme, teší. A v skratke by som to povedala tak, že vlastne fanúšikovia ma znova postavili na nohy,“ uviedla Kabrheľová. Fanúšikov si tak zbierala dlhé roky. Na scénu prišla s reality show Mojsejovci, nasledovala relácia Čo na to Mojsejovci a neskôr mala dokonca vlastnú reality show Šéfka. Po kratšej odmlke prišli aj kulinárska šou Kapor na torte, kde nevedela vystáť porno hviezdu Dolly Buster a nezabudnuteľné Nákupné maniačky, kde predviedla svoj cit pre vyberanú módu.