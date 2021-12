Spúšť v martinskej nemocnici: Na pôrodníckom oddelení spadla omietka! Ako k tomu došlo?

Mali veľké šťastie! Na gynekologicko-pôrodníckej klinike sa zrútila stropná omietka, našťastie nezranila žiadnu mamičku. Vedenie Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) na vzniknutú situáciu zareagovalo bleskovo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Oddelenie gynekológie presunuli do nového chirurgického pavilónu a pôrodnícke oddelenie do priestorov otorinolaryngologickej kliniky. Podľa hovorkyne nemocnice Kataríny Kapustovej ide o dočasné riešenie v čase plánovanej opravy horúcovodu. Doplnila, že para, unikajúca z poškodeného horúcovodného potrubia, prenikla stupačkovými rozvodmi do podhľadu na oddelení 6/2, kde spôsobila zvlhnutie a odpadnutie stropnej omietky. „Došlo k preťaženiu konštrukcie kazetového podhľadu v jednej z izieb pôrodnice a k jeho následnej deštrukcii. Odpadnutý podhľad nespôsobil škody na zdraví, ale v záujme bezpečnosti pacientok sa nemocnica rozhodla celé oddelenie dočasne presťahovať do náhradných priestorov,“ vysvetlila. „Napriek tomu, že do opráv pavilónov, objektov, komunikácií a inžinierskych vnútroareálových sietí UNM za posledné tri roky investovala zhruba 1,5 milióna €, reálny stav jednotlivých budov nemocnice zodpovedá ich veku,“ pokračuje hovorkyňa. Vedenie UNM podľa jej slov verí, že situáciu vyrieši výstavba novej univerzitnej nemocnice, ktorú by mali postaviť v horizonte piatich rokov. „Mamičky spali, podľa našich informácií žiadna nedojčila. Omietka spadla mimo ne,“ uzavrela.