Deťom na západe nebude chýbať sladká nádielka ani počas pandémie: Mikuláš príde aj cez lockdown!

Bude iný, no na najmenších nezabudne! Partia z Preseľan (okr. Topoľčany), ktorá každoročne roznáša deťom darčeky na motorových saniach, bude mať tento rok atypickú jazdu.

Namiesto roznášania sladkých dobrôt a obdarovania deťúreniec im len zamáva. Balíčky nájdu deti z niektorých miest a obcí na západe Slovenska zavesené na plotoch s pomocou samosprávy.

Pre Mikuláša Petra (56), čerta Daniela (58) a anjela Katarínu (59) sú tieto dni najkrajšie v roku! Na unikátnych saniach partička z Preseľan (okr. Topoľčany) roznáša deťom mikulášske darčeky. Tentoraz bude však Mikuláš iný. „Niektoré obce a mestá ho zrušili úplne, kvôli opatreniam. Niektorým to však bolo ľúto, predsa len chcú deťom urobiť trochu radosti,“ hovorí otec myšlienky pojazdných saní Daniel. On a jeho parťáci celý rok chystajú tieto veselé jazdy. „Prišli na kompromis, ako nezrušiť Mikuláša a zároveň nič neporušiť. My deťom zakývame zo saní, ktoré budú prechádzať mestom či obcou a ony nám odkývajú. Balíčky si nájdu zavesené na bráne,“ prezrádza čert a usilovne chystá svoje jedinečné sane.

Model z Favorita

Dopravný prostriedok Mikuláša, čerta a anjela poháňa motor zo starej Škody Favorit. Sane dokážu ísť rýchlosťou až 50 km za hodinu a blikajú množstvom svetielok. Samotný nápad sa zrodil v čertovej hlave. „Mal som tú predstavu už roky, najskôr som si myslel, že by to ťahali kone. Ale to by nebolo ono. Až jedného dňa mi vnukol konkrétnu predstavu sused, ktorý chcel rozobrať starú Škodu Favorit. Opýtal som sa ho, či si môžem zobrať motor na sane. A podarilo sa,“ usmieva sa Daniel. Ulice brázdia začiatkom decembra takýmto spôsobom už 7 rokov, aby deťom urobili radosť. „Síce momentálne trochu ináč, ale veríme, že v týchto ťažkých časoch im aspoň trošku vlejeme do sŕdc lásku,“ dodal.