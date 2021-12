Kauza s falošným potvrdením o očkovaní pacienta má dohru: Podozrivú lekárku z Košíc navštívila polícia!

Polícia začala konať! Škandál s fiktívnym očkovaním pokračuje. Nový Čas vypátral košickú praktickú lekárku, na ktorú padlo podozrenie z vydania falošného potvrdenia o očkovaní pacientovi ležiacemu s covidom v košickej nemocnici. Lekárka priznala, že za ňou už bola polícia, no popiera, že by vykonala čokoľvek protizákonné.

Doktorka nám povedala, že o tomto prípade vie od policajtov. „Ešte v stredu tu bol vyšetrovateľ. Neviem, ako k tomu došlo. My vydávame potvrdenia len tým, ktorých zaočkujeme,“ uviedla pre Nový Čas podozrivá lekárka priamo vo svojej ambulancii. Prízvukovala, že nevie o žiadnom prípade vydania potvrdenia o očkovaní, ktoré by sa nezrealizovalo. Prezradila, že očkuje výlučne dávkou Pfizer. „Vylučujem, že by som vydávala potvrdenia nezaočkovaným,“ dodala rázne a zároveň potvrdila, že sama je zaočkovaná zatiaľ jednou dávkou.