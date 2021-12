Medzi Mikasom a Gröhlingom to vrie: Prečo (ne)má plošné zatváranie škôl zmysel?!

Poriadne to medzi nimi iskrí! Hlavný hygienik Ján Mikas začína tlačiť na pílu a chce, aby deti celoplošne prešli na dištančné vyučovanie.

Vyzýva k tomu aj ministra školstva Branislava Gröhlinga (47), ktorý však nechce o tom ani počuť. V laviciach podľa dostupných údajov stále sedí okolo 80 % žiakov, a preto rozhodnutiam niektorých okresných hygienikov vôbec nerozumie. Od pondelka sa zatvárajú aj školy v Bratislavskom kraji, kde je vysoká zaočkovanosť aj medzi študentmi. Ide o politický boj alebo majú prísne obmedzenia racionálny základ?!

Už 27 zo 79 okresov na Slovensku zatvorilo alebo sa chystá obmedziť prezenčné vyučovanie v stredných školách a na druhom stupni. Odvahe regionálnych kolegov ich šéf Ján Mikas verejne tlieska. „Pri takej miere incidencie, akú dnes máme, de facto neexistujú triedy, kde nie je problém s nákazou. Teraz sa musíme všetci sústrediť na záchranu životov a slovenského zdravotníctva,“ uviedol hlavný hygienik, ktorý poznamenal, že školy na Slovensku by mali prejsť na dištančnú formu vzdelávania. Považuje to za veľmi dôležitý nástroj v pandemickej situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu. „Pri viac ako 3 400 hospitalizovaných pacientoch preto musíme využiť každý dostupný a efektívny mechanizmus, aby sme šírenie ochorenia spomalili. A to okamžite,“ zdôraznil Mikas.