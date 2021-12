Hygienička apeluje na zatvorenie škôl: Pomôže to zdravotníctvu!

Na severe Slovenska zatvorí od pondelka 6. decembra druhý stupeň základných škôl, stredných škôl a gymnázií aj okres Stará Ľubovňa.

Vyhlášku v súvislosti s obmedzením prezenčnej výučby vydal tamojší regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ako pre agentúru SITA povedala regionálna hygienička Mária Mancalová, dôvodom je aktuálna epidemická situácia. Hoci je podľa jej slov pravda, že počet pozitívnych prípadov koronavírusu v okrese už niekoľko týždňov postupne klesá, jeho výskyt rastie medzi deťmi.

Podľa Mancalovej chce regionálny úrad takýmto spôsobom obmedziť ďalší nárast pozitívnych prípadov, ktorý sa najviac týka detí na hranici od 10 do 14 rokov a od 15 do 19 rokov. „Vekovo špecifická chorobnosť, sedemdňová incidencia nám za posledné dva týždne ide z počtu pozitívnych prípadov na území okresu Stará Ľubovňa markantne hore, a to späť na 37 percent. To znamená, že až 37 percent z pozitívnych sú deti. Takéto percento vekovej špecifickej chorobnosti sme mali v čase, keď sme boli na vrchole tretej vlny, a to bolo približne v 39. až 40. kalendárnom týždni,“ poznamenala regionálna hygienička. Poukázala pritom aj na súčasnú situáciu v Ľubovnianskej nemocnici, ktorá naďalej nie je priaznivá. „Na základe tejto situácie, keď je okres sedem týždňov v čiernej farbe, a spomínaná vekovo špecifická chorobnosť sa zhoršuje, sme pokladali za dôležité, a bolo to odobrené aj bezpečnostnou radou okresu Stará Ľubovňa, aby sme k tomu kroku pristúpili,“ dodala na margo avizovaného zatvorenia škôl pre niektorých žiakov. Ďalším dôvodom je pomoc zdravotníctvu. „Pokúsime sa týmto opatrením pomôcť okresu na ďalšie dva týždne, verím, že bude účinné,“ uzavrela.