Vodiči budú musieť vo vymedzenom čase od piatka (3. 12.) počítať so servisnou uzávierkou úseku D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty vrátane tunela Sitina.

TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca oddelenia komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Úsek bude uzavretý v piatok od 22.00 h do soboty (4. 12.) do 10.00 h. Ďalej v sobotu od 22.00 h do nedele (5. 12.) do 10.00 h a tiež od nedele 22.00 h do pondelka (6. 12.) do 4.00 h. "V týchto časoch bude úsek úplne uzatvorený," upozornila NDS.

Doprava bude presmerovaná na mestské komunikácie s odklonom na Polianky, respektíve Patrónku.