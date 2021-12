SIS o teroristických hrozbách: Kto predstavoval najväčšie bezpečnostné riziko pre európske štáty

Slovenská informačná služba (SIS) vlani nezaznamenala rizikové prejavy alebo aktivity, ktoré by predstavovali konkrétnu a bezprostrednú bezpečnostnú hrozbu pre SR a jej obyvateľov alebo ohrozenie záujmov SR v zahraničí.

V správe o činnosti za rok 2020 však konštatuje mierny nárast teroristických aktivít džihádistov v Európe aj výrazne zintenzívnenie aktivít prívržencov teroristických organizácií v online priestore.

"Obmedzenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobili výrazné zintenzívnenie aktivít prívržencov teroristických organizácií v online priestore, pričom k radikálnym prejavom niektorých z nich prispievala aj ich narastajúca frustrácia zo sociálnej izolácie," priblížila SIS v kapitole Boj proti terorizmu.

Najväčšie bezpečnostné riziko pre európske štáty predstavovali podľa SIS samoradikalizovaní individuálni aktéri, džihádistickou propagandou inšpirovaní militanti vytvárajúci autonómne pôsobiace teroristické bunky, prívrženci medzinárodných teroristických skupín alebo s nimi ideologicky spriaznené osoby pôsobiace v Európe a navrátilci z bojových zón.

SIS vlani vyhodnocovala a analyzovala možnú spojitosť novembrového teroristického útoku vo Viedni so SR. Preverovala najmä okruh možných rizikových osôb, náboženských komunít a extrémistických skupín. Monitorovala i bezpečnostnú situáciu v regióne západného Balkánu, kde aktivity prívržencov radikálneho islamu v prostredí izolovaných paralelných komunít a ich väzby v balkánskych diaspórach vo viacerých štátoch Európskej únie (EÚ) naďalej predstavujú zvýšenú teroristickú hrozbu.

Zvýšenú pozornosť vlani SIS venovala aj fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov (FTF). "Príjemcov zo zákona služba informovala o naliehavosti systémovo riešiť repatriáciu a bezpečnostné problémy spojené s možným návratom FTF do EÚ, ktorí sú umiestnení vo väzenských zariadeniach a internačných táboroch v severovýchodnej Sýrii. Existovalo vysoké riziko úteku alebo oslobodenia zajatých FTF a ich opätovného začlenenia sa do medzinárodných teroristických skupín alebo ich nekontrolovaného návratu do domovských štátov," skonštatovala SIS.

Analyzovala tiež aktivity globálnych teroristických skupín al-Káida a Islamský štát, ich regionálnych odnoží, menších buniek a osamelých aktérov ovplyvnených džihádistickou ideológiou, ktoré predstavujú jednu z najvýznamnejších bezpečnostných hrozieb vo svete. Spravovala i prognózu vývoja teroristickej hrozby zo strany daných organizácií pre štáty EÚ v dlhodobom horizonte.