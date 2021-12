Prepadol štátu: Michalovskí colníci odovzdali 8 kíl pašovaného jantáru Puncovému úradu

V prospech štátu prepadlo viac než osem kilogramov jantáru zaisteného pri pokuse o jeho pašovanie na hranici Slovenska s Ukrajinou.

Colný úrad (CÚ) Michalovce ho v stredu (1. 12.) odovzdal Puncovému úradu SR. "Pašeráci sa ho snažili preniesť v konštrukčných dutinách osobných áut. Colný úrad v týchto prípadoch svojimi rozhodnutiami uložil sankciu prepadnutia jantáru v prospech štátu a ten sa tak stal jeho majetkom," informovala vo štvrtok hovorkyňa CÚ Michalovce Jana Nimrichterová.

Jantár je skamenená živica pravekých ihličnatých stromov. Je mimoriadne obľúbený v šperkárstve, liečiteľstve a alternatívnej medicíne, najmä v ázijských krajinách, vyrábajú sa z neho aj amulety.

"Dovoz jantáru na územie EÚ nie je zakázaný, avšak jantár pôvodom z Ukrajiny je aj predmetom nelegálnej ťažby a následne nezákonného dovozu na územie EÚ s obchádzaním dovozných platieb. Pri oficiálnom dovoze jantár podlieha dovozným platbám, a to clu so sadzbou nula percent a DPH so sadzbou 20 percent. Tie sa vypočítavajú z hodnoty dovážaného tovaru. Samozrejme, musí spĺňať všetky podmienky na prepustenie do colného režimu voľný obeh," uviedla Nimrichterová.

V prípade zaisteného pašovaného jantáru sa jeho hodnota stanovuje znaleckým posudkom. Pri stanovení hodnoty sa zohľadňuje veľkosť kameňov, čistota, chemicko-fyzikálne vlastnosti a vychádza sa z vývoja cien triedeného jantáru na svetových trhoch v danom čase. Napríklad v prípade 288,1 kilogramu jantáru odhaleného pri kontrole osobného auta v Košiciach bola jeho hodnota znaleckým posudkom stanovená na 678 624 eur.

V skladoch colných úradov Michalovce a Košice sa však nachádza aj ďalší jantár zadržaný príslušníkmi finančnej správy na slovensko-ukrajinskej hranici aj pri kontrolách vykonávaných vo vnútrozemí kontrolnými mobilnými skupinami alebo na základe činnosti príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy. Ide o ďalších 2954 kilogramov jantáru. "Ako sa s ním naloží, bude záležať na právoplatných súdnych rozhodnutiach, respektíve rozhodnutí colných úradov. Z nich vyplynie ďalší postup colných úradov vo vzťahu k zadržanému jantáru v jednotlivých prípadoch," konštatovala hovorkyňa.