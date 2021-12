Hygienici zatvárajú školy, nahnevaný minister Gröhling pení: Tvrdý odkaz!

Posledné rozhodnutia regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v súvislosti so zatváraním škôl idú proti pravidlám, ktoré sa nastavili.

Ignorujú stav v jednotlivých školách a v prípade Bratislavského kraja ešte aj úplne popierajú zaočkovanosť a stav epidémie v okrese. Na sociálnej sieti to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), ktorý reaguje na rozhodnutia RÚVZ zatvoriť školy s výnimkou materských škôl a prvého stupňa základných škôl v celom Bratislavskom kraji.

"Všetky štáty v Európe pochopili, že každý deň v škole sa ráta. Zohľadnili správy UNICEF, odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aj skúsenosť z posledných vĺn. Zatvorenie škôl sa ukázalo ako prakticky neefektívne, čo potvrdzuje aj WHO," uviedol minister. Ako tvrdí, na Slovensku sa však posledné dni ignoruje domáca aj zahraničná skúsenosť, všetky dohody a fakty. "Opäť namiesto dospelých, ktorí sú problémom pandémie, sa riešia deti, ktoré majú dospelých zase zachraňovať," poznamenal.

Gröhling uviedol, že vo viacerých okresoch zatvorili RÚVZ plošne všetky školy. "Zavreli aj školy, kde bolo nula tried v karanténe, bez akéhokoľvek posúdenia stavu v škole. Pritom by vedeli úplne jednoducho identifikovať školy, kde problém je, a školy, kde problém nie je. Teraz zavreli plošne školy v najzaočkovanejšom Bratislavskom kraji, v ktorom navyše klesá sedemdňová incidencia," povedal. Podľa neho fakt, že sa takto necitlivo pristupuje k vzdelaniu mladých ľudí, je žalostný. "V mnohých krajinách aj v tvrdom lockdowne ostali školy otvorené. U nás máme mäkký lockdown, kde dospelí nezaočkovaní majú kvantum výnimiek a môžu ísť do práce so sedemdňovým antigénovým testom. Ale doma zrazu ostávajú žiaci rozhodnutím RÚVZ," poukázal.

"V Bratislavskom kraji je to najbizarnejšie, keďže zaočkovanosť 12+ je tu na úrovni 62 percent, celková zaočkovanosť 64 percent a zaočkovanosť v školstve 77 percent. Je tu vysoká zaočkovanosť starších," poukázal šéf rezortu školstva s tým, že nič z toho odrazu nezaváži. Poukázal na zatvorenie škôl „na neurčito“ bez akéhokoľvek odôvodnenia. "Matematik Richard Kollár upozornil, že v tomto kraji už máme aj plne imunizované triedy - nielen plne očkované, ale aj kombináciu očkovania a prekonania. Všetko toto – zaočkovanosť tried, mladých, starších, učiteľov, stav v kraji, stav v danej škole (či sú tam zatvorené 2 triedy alebo viac), RÚVZ kompletne svojím rozhodnutím odignoroval," uzavrel šéf rezortu školstva.

V celom Bratislavskom kraji zatvoria od pondelka (6. 12.) pre zlú pandemickú situáciu druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Školáci sa tam budú učiť dištančnou formou. Výnimkou sú len materské školy a prvý stupeň základných škôl. Rozhodol o tom regionálny hygienik. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, zverejnenej vo vestníku vlády.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas poznamenal, že školy na Slovensku by mali prejsť na dištančnú formu vzdelávania. Považuje to za veľmi dôležitý nástroj v pandemickej situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu. Zhodujú sa na tom podľa neho aj epidemiológovia i ďalší odborníci vrátane odborného konzília. Snahe ministerstva školstva zachovať prezenčné vyučovanie však rozumie.