Rozhodne Bratislava o zvyšku Slovensku? Ostrá reakcia Gröhlinga na zatváranie škôl, dátový analytik nechápe

Školy zatvárajú brány aj v hlavnom meste.

Po tom, ako sa pre uzavretie rozhodlo 19 okresov, pridal sa k nim aj Bratislavský kraj na základe vyhlásenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý od 6. decembra uzatvára druhý stupeň základných škôl a stredné školy v celom Bratislavskom kraji. Bude tento krok zásadný pre zvyšok váhajúcich okresov a zatvoria školy aj tam?

Školy na Slovensku by mali prejsť na dištančnú formu vzdelávania. Zdôrazňuje to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Považuje to za veľmi dôležitý nástroj v pandemickej situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu. Zhodujú sa na tom podľa neho aj epidemiológovia i ďalší odborníci vrátane odborného konzília.

„Pri takej miere incidencie, akú dnes máme, de facto neexistujú triedy, kde nie je problém s nákazou. Teraz sa musíme všetci sústrediť na záchranu životov a slovenského zdravotníctva,“ uviedol Mikas.

Ako na to reaguje minister školstva Branislav Gröhling (SaS)? „Ak je v škole zlá situácia, RÚVZ ju môže zatvoriť. To má svoju logiku. Aktuálne sa však deje opačný extrém. RÚVZ zatvárajú všetky školy v okrese. Bez ohľadu na to, či je v škole dobrá alebo zlá situácia. Viete, že ja som odmietol celoplošne zatvoriť školy na celom Slovensku a týmto spôsobom to, bohužiaľ, prevzali regionálne úrady verejného zdravotníctva. Boli by sme radi, keby to bolo robené stále individuálne, lebo aj z ohlasu niektorých riaditeľov vieme, že sa dialo, že za ostatný mesiac nemali na škole, kde je 500 žiakov, nikoho pozitívneho, a napriek tomu boli zatvorení,“ povedal.

Hlavný hygienik však poukazuje na to, že hoci deti priamo neplnia covidové lôžka v nemocnici, zohrávajú významnú úlohu v mechanizme prenosu nákazy na členov domácnosti, ktorí covid následne môžu zanášať ďalej.