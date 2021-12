Daniela vyhrala v súťaži Nového Času Peugeot 208: Nové auto využijem na odvoz do školy

Má obrovskú radosť! Daniela Turzová (33) z Ilavy s naším denníkom súťažila prvýkrát a hneď sa na ňu usmialo šťastie.

V narodeninovej hre Nového Času Už 30 rokov s Vami! získala hlavnú výhru - nové vozidlo značky Peugeot 208 v hodnote 14 070 eur. Auto sa jej náramne hodí, keďže predchádzajúce pred dvoma rokmi predala.

Daniela (33) z Ilavy nie je práve súťaživý typ, no keď v Novom Čase videla, že sa súťaží o nové auto, skúsila šťastie. „Bola som veľmi prekvapená, že som vyhrala. Absolútne som to nečakala. Priznám sa, že som si chcela kúpiť auto, a keď som videla túto možnosť, tak som sa zapojila,“ prezradila krásna Daniela, ktorá pred dvoma rokmi predala svoje staré auto.

„Mám jedno dieťa, takže autíčko určite využijem aj na odvoz do a zo školy. Inak jazdím málo, tak maximálne 400 kilometrov mesačne,“ povedala Daniela s tým, že za volantom najradšej počúva heavy metal.

A akú najdlhšiu trasu sama odšoférovala? „Išla som do Ríma, to bola najdlhšia cesta, čo som sedela za volantom. Ale bola to zábava,“ dodala s tým, že sa považuje za pokojnú vodičku, ktorú v aute nič nerozhodí. Na záver dodala, že sa nevie dočkať svojho nového autíčka.