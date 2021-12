Zomrel posledný hrdina z Dukly: Ján Štefánik († 96) pomáhal partizánom a bojoval po boku s Červenou armádou

Hrdinovia pomaly odchádzajú. Pred niekoľkými dňami skonal posledný slovenský vojak, ktorý bojoval v 2. svetovaj vojne na Dukle.

Jána Štefánika († 96) z Giraltoviec odviedli ešte v 19 rokoch a dostal sa do blízkosti Červenej armády. Na prežité bojové hrôzy sa dokonca nebál spomínať v neskoršom veku. V neľútostných bitkách bol hrdinovi vzorom armádny generál Ludvík Svoboda.

Už predtým, ako narukoval, pomáhal Ján Štefánik († 96) partizánom. Zásoboval ich liekmi a potravinami. Keď mal 19 rokov, narukoval a dostal sa do blízkosti Červenej armády, ale aj 1. československého armádneho zboru. Po vojne sa pravidelne zúčastňoval na oslavách výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Zaspomínal si na nich na hrôzy, ktoré sa odohrávali na severovýchode Slovenska.

„Odviedli ma a hneď som sa dostal do ostrých bojov. To, čo sa okolo nás odohrávalo, bolo hrozné. Bojoval som po boku s Červenou armádou, ale i s našimi Čechoslovákmi, ktorým velil armádny generál Ludvík Svoboda. Ten bol pre mňa veľkým vzorom,“ s dojatím povedal pred troma rokmi Novému Času.

Veľa spoločných chvíľ trávil dnes už nebohý hrdina z Dukly s predsedom Zväzu protifašistických bojovníkov v Giraltovciach Ľubomírom Filom. „Bol to veľký človek. Nikdy nikomu nevedel povedať nie. Bol ochotný pomôcť aj o polnoci každému, kto to potreboval. Napriek tomu, že na fronte utrpel aj zranenie, bol veľmi vitálny takmer do konca života,“ pripomenul Filo, ktorému je veľmi ľúto, že protifašistické hnutie prišlo o veľkého človeka.

„Získal desiatky medailí, ktoré ho sprevádzali aj na poslednej rozlúčke. Na tej sa, žiaľ, napriek veľkému záujmu ľudí zložiť Jánovi Štefánikovi poslednú poctu, mohol kvôli protipandemickým opatreniam zúčastniť len obmedzený počet účastníkov,“ dodal.

Karpatskoduklianska operacia

- Začala sa 8. septembra 1944 a mala pomôcť SNP.

- Cez opevnené priesmyky sa však vojaci ťažko prebíjali.

- Československý armádny zbor utrpel ťažké straty už 9. septembra 1944. Vojaci si mysleli, že postupujú územím obsadeným Červenou armádou a napochodovali rovno pred nemecké delá. Výsledkom bolo 600 mŕtvych. Novým veliteľom sa potom stal generál Svoboda.

- Boje si vyžiadali vyše 20 000 mŕtvych sovietskych a našich vojakov.

- Operácia sa zastavila 28. októbra 1944. Front sa opäť pohol až na konci novembra.