Funguje či nefunguje?! Prvé čísla o lockdowne: Nastal zlom, ktorý musí robiť vláde vrásky

Pri ohlasovaní núdzového stavu pred vyše týždňom vláda avizovala, že po desiatich dňoch bude lockdown prehodnocovať.

To vychádza už na blížiaci sa víkend a Nový Čas sa pozrel na to, ako sa zatiaľ núdzový stav na Slovensku prejavil. Prvé čísla, ktoré zverejnili analytici, ukazujú, že o 20 % klesol pohyb ľudí v MHD a o viac ako 30 % menej navštevujeme obchody. Čo to znamená pre ďalší vývoj?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Vyhodnocovať epidemickú situáciu podľa aktuálnych ukazovateľov, či už je to počet nových pozitívnych testov alebo hospitalizácií, je momentálne veľmi ťažké, pretože systém je úplne na svojej kapacite. Akékoľvek zmeny môžu oveľa viac súvisieť s tým, aká je kapacita systému, ako s tým, aká je epidemická situácia. Ak by sme mali vyššiu kapacitu, tak by sme aj tie čísla videli vyššie,“ vysvetľuje pre Nový Čas matematik Richard Kollár.

„Z epidemického hľadiska, akékoľvek uvoľnenie opatrení pripadá do úvahy, až keď naplníme cieľ, ktorý sme si vytýčili, a to je, že sa dostaneme pod kapacitu zdravotníckeho systému,“ dodáva. To môže podľa neho trvať aj niekoľko týždňov, možno aj do konca roka, a teoreticky dokonca aj dlhšie. Iniciatíva Veda pomáha vypočítala, že mobilita ľudí po zavedení obmedzení sa znížila o 21 % v prípade MHD a o 11 % pri jazde autami.

Inštitút finančnej politiky ukázal, že prišlo aj k poklesu utrácania peňazí. „Počas prvých dvoch dní lockdownu klesla mobilita do obchodov a na voľnočasové aktivity o vyše tretinu v porovnaní s priemernou mobilitou predošlých týždňov. Od štvrtka do nedele minulého týž­dňa zaznamenali najväčší pokles tržieb reštaurácie a ubytovacie zariadenia. Tržby v týchto odvetviach klesli o viac ako polovicu v porovnaní s tržbami počas prvých troch novembrových týždňov,“ vyčíslili analytici.