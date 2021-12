Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze k zdravotníctvu a k cenám energií: Čo žiadajú?

Opozičná strana Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze Národnej rady (NR) SR k zdravotníctvu a k zdražovaniu cien energií.

V utorok (30. 11.) podali poslanci návrh na mimoriadnu schôdzu k zdravotníctvu. Predseda parlamentu musí následne podľa rokovacieho poriadku schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.

"Sme dohodnutí s poslancami okolo Tarabu, že ideme do schôdze, ktorá sa týka zdravotníctva. Domnievame sa, že je neuveriteľne dôležité okamžite dať finančnú injekciu do zdravotníctva na stabilizáciu lekárov a zdravotníckych pracovníkov," vyhlásil Fico. Vo štvrtok (2. 12.) by mali poslanci podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze týkajúcej sa cien energií. "Budeme žiadať presné kroky, ktoré má vláda urobiť, aby sa trošku odbremenili domácnosti, malé a stredné podniky," oznámil Fico.