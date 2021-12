Šeliga je z novely Trestného zákona sklamaný: Odkaz ministerke Kolíkovej!

Modernizáciu Trestného zákona mohlo priniesť plošné znižovanie najprísnejších trestov.

SR má jedny z najprísnejších v rámci Európskej únie. Až na pár výnimiek sa to nedeje. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga je preto z novely Trestného zákona predloženej do medzirezortného pripomienkového konania z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR mierne sklamaný. Uviedol to na sociálnej sieti.

"Dlhoročné väzenie má byť naozaj za vážne trestné činy, ochranu verejného záujmu vieme dosiahnuť aj kombináciou väzenia, alternatívnych trestov a najmä prevenciou," poukázal Šeliga. Snahe zaviesť nový trestný čin "šírenie nepravdivej informácie" ako reakcie na rozširovanie hoaxov nerozumie. "Som presvedčený, že sloboda slova je citlivá vec, ale náš trestný poriadok už pozná skutkové podstaty, ktoré chránia verejný záujem, a my namiesto toho, aby sme ich aplikovali, opäť vytvárame nové. Dezinformáciám sa nedá zabrániť tak, že zavrieme ľudí do väzenia. Nová skutková podstata v tejto vypätej dobe nič nevyrieši," mieni Šeliga.

Ocenil, že novela sa snaží o častejšie využívanie trestu domáceho väzenia, možnosť jeho uloženia by však podľa neho mala byť upravená podrobnejšie. "Rovnako sa prikláňam k tomu, aby sme sa začali rozprávať o tom, čo ideme robiť napríklad s trestom pre tehotné ženy alebo ženy s malým dieťaťom," uviedol Šeliga. Nie je tiež presvedčený o správnosti zavedenia osobitného motívu, ktorý má priniesť vyššie tresty tým, ktorí napadnú lekárov, hygienikov, učiteľov či novinárov pre ich povolanie. "Protesty a vyhrážky pred domami lekárov, hygienikov vieme postihnúť už dnes prostredníctvom skutkovej podstaty nebezpečného vyhrážania," pripomenul Šeliga.

Rozlišovanie trestov pre ľudí, ktorí sú len užívateľmi drog, od ich výrobcov a distribútorov víta. Navrhuje však, aby sa marihuana dekriminalizovala. "Trestný čin ohovárania by sme mali a mohli vypustiť. V moderných trestných kódexoch takéto trestné činy nepoznajú," priblížil Šeliga. Zvýšenie hodnoty škody, ktorá je hranicou pre spáchanie trestného činu z 266 eur na 500 eur hodnotí ako dobrý krok. "Som presvedčený, že toto bude jeden z najväčších prínosov novely," skonštatoval.

Zároveň priznal, že nerozumie niektorým novým skutkovým podstatám, ako je napríklad výroba a držba prostriedkov určených na prekonanie zabezpečenia či ohrozenie a poškodenie životného prostredia. "Vzhľadom na návrh novely, poznajúc koaličných partnerov, považujem za chybu, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková najprv nepredstavila tento návrh koaličným partnerom a následne komunikovala verejne," dodal Šeliga s tým, novela bude ešte predmetom verejnej diskusie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce po novom presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo MS SR. Kolíková predstavila verejnosti novelu zákona v stredu.