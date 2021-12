Ministerka Kolíková predstavila novelu Trestného zákona: Toto má byť po novom trestným činom

Šírenie nepravdivej informácie bude po novelizácii Trestného zákona trestným činom.

Informovala o tom v stredu na tlačovej konferencii ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) s tým, že novelu rezort spravodlivosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Novela, ktorá mení viaceré oblasti, bola podľa ministerky vypracovaná v duchu, „k slabším by sme mali byť miernejší, k silnejším prísnejší". Pokiaľ ide o šírenie dezinformácií, podľa Kolíkovej vyrobenie alebo rozšírenie nepravdivej informácie, ktorá je „spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva", ohroziť životy a zdravie alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri rozhodovaní o závažných otázkach, môže byť potrestané jedným až piatimi rokmi väzenia. V prípade, že má páchateľ osobitný motív, napríklad získať majetkový prospech, trest je tri až osem rokov a v prípade núdzového stavu štyri až desať rokov.

Trestným činom bude podľa ministerky napríklad aj podnecovanie nenávisti, napríklad pre výkon konkrétneho povolania. „Kto podnecuje proti inému pre výkon jeho zamestnania, povolania, funkcie, pre dodržiavanie opatrení uložených na zabránenie šírenia nákazlivej choroby, spôsobom, ktorý vyvoláva u časti obyvateľstva nenávisť vzbudzujúcu dôvodnú obavu o život a zdravie, v takom prípade sa bavíme o naplnení tejto skutkovej podstaty," povedala Kolíková s tým, že trest v takomto prípade bude predstavovať až dva roky väzenia. „V prípade núdzového stavu tri až osem rokov," doplnila ministerka s tým, že táto skutková podstata je pre momentálny pandemický stav mimoriadne aktuálna. Osobitne motivované trestné činy budú vo všeobecnosti podľa Kolíkovej posudzované pri zvýšených trestných sadzbách.

Novela zároveň upravuje aj skutky ako znásilnenie, nekalé korporátne praktiky, skutky proti životnému prostrediu alebo korupciu pri voľbách. „Ja sama očakávam veľkú debatu, ktorá je na mieste, aby bola," vyhlásila ministerka. Tiež vysvetlila, že novela posúva minimálnu škodu spôsobenú pri spáchaní trestného činu z 266 eur na 500 eur. Pri trestnom čine ohovárania zase podľa ministerky prichádza zmena v tom, že pri základnej skutkovej podstate by sa nemal ukladať trest odňatia slobody. „To je výrazná zmena," povedala s tým, že zároveň musí byť naplnených viac znakov skutkovej podstaty, aby sa daný trestný čin stal.

Zmeny novela zavádza aj v oblasti drogových trestných činov, keďže podľa Kolíkovej napríklad v súvislosti s marihuanou definuje skutkovú podstatu prechovávania nepatrného množstva. Pri tejto skutkovej podstate by sa podľa ministerky nemal ukladať trest odňatia slobody. „Tým, že my zavedieme jednoznačné množstvá, vytvoríme jednoznačný priestor aj pre orgány činné v trestnom konaní, aby vedeli ako postupovať a ako rozlišovať v tých jednotlivých prípadoch, o aký trestný čin ide," vysvetlila Kolíková. Dodala, že na jasnom rozlišovaní medzi dílermi drog a užívateľmi by mala byť celospoločenská zhoda.