Sklamaný Matovič, SaS je stále proti 500-eurovým poukazom: Trápnučké politikárčenie

Trpké slová napísal na svoj profil na sociálnej sieti minister financií Igor Matovič.

Zaočkovaní Slováci vo veku nad 60 rokov by podľa jeho návrhu mali dostať 500-eurový poukaz, ktorý by mohli využiť v hoteloch, penziónoch, reštauráciách, kaviarňach, na kultúrne podujatia a vybrané služby. Novelu zákona už podporila vláda a v stredu ju schválila.

Ani to však nemusí stačiť na to, aby sa Matovičov plán pretavil v realitu. Stopku mu totiž môže vystaviť parlament a práve s týmto scenárom expremiér zjavne počíta.

,,500 € pre všetkých zaočkovaných 60+ a tým stovky miliónov eur navyše mimo bežnej pomoci pre najviac dotknuté sektory… Práve schválila vláda. Proti hlasovali jedine ministri SaS. Bohužiaľ, v parlamente sa proti pomoci dôchodcom a najviac dotknutým podnikateľom zrejme postaví aj celá opozícia a návrh tým pádom neprejde. Uvidíme, pre koho je život dôchodcu cennejší ako trápnučké politikárčenie," vyjadril sa Matovič v statuse na Facebooku.

Minister ešte pred rokovaním vlády skritizoval nedostatočné motivujúce kroky, ktoré by ľudí viedli k očkovaniu. ,,Keďže sa tu dlhé mesiace nerobí nič, čo by zvyšovalo zaočkovanosť najrizikovejšej skupiny ľudí, ktorí nás následne stoja obrovské peniaze pri liečení a vidíme situáciu, ktorú to spôsobuje, že musíme preto prijímať núdzový stav, tak sme to vyhodnotili tak, že je lepšie teraz investovať do zaočkovania dôchodcov, ako následne platiť miliardy eur za škody, ktoré spôsobí to, že ich nezaočkujeme," skonštatoval.