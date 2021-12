LOVESTREAM FESTIVAL ohlásil prvého slovenského headlinera: Zahrá kapela IMT SMILE!

Historicky prvým headlinerom LOVESTREAM FESTIVALU nebude nikto iný ako naša najúspešnejšia koncertná kapela IMT SMILE!

LOVESTREAM FESTIVAL dnes spúšťa predaj na svoj piatkový program, ktorý poteší hlavne priaznivcov slovenskej a českej hudobnej scény. Druhý júnový víkend prinesie do Bratislavy 3 dni skvelej hudobnej nádielky priamo na futbalovom štadióne Tehelné pole v Bratislave a už dnes začína s predajom vstupeniek na piatok 10. júna, ktorý svojim koncertom zakončí najžiadanejší domáci headliner IMT SMILE!

Samotný festival budú tvoriť tri samostatné hudobné dni, ktoré bude spájať miesto konania - Národný futbalový štadión na Tehelnom poli.

Zatiaľ bolo známe iba meno najväčšej zahraničnej hviezdy festivalu, ktorou sú legendárni RED HOT CHILI PEPPERS, tí vystúpia v nedeľu 12. júna. No dnes už poznáme ďalšie skvelé meno, konkrétne headlinera piatkového programu.

Organizátorka Silvia Nemčovičová: „Každý deň festivalu od piatka do nedele plánujeme brány otvoriť o 12:00 hod. a následne ponúkať hudobnú produkciu pre každého, kto si rád plní svoje hudobné sny. Piatok a vlastne historicky prvý deň nášho nového festivalu sme sa spoločne s mojim zahraničným partnerom rozhodli venovať slovenskej a českej hudobnej scéne a na záver tohto dňa sme si nevedeli predstaviť lepšiu koncertnú kapelu akou je IMT Smile... Bolo to jednoznačné rozhodnutie, že záver prvého dňa musí patriť jednoznačne im a ich neopakovateľnej koncertnej energii, ktorú ponúkajú svojim fanúšikom už jubilejných 30 rokov! Musím povedať, že už teraz sa teším na to obrovské publikum, ako si užíva megahity v podaní Ivana Táslera a IMT Smile. Nič lepšie sme si na úvod nemohli želať...“

Koncert IMT Smile tak symbolicky pokrstí vznik nového hudobného festivalu na Slovensku, ktorý sa rozhodol plniť sny všetkých priaznivcov výnimočných koncertných vystúpení.

Ivan Tásler: V roku 2022 kapela IMT SMILE oslavuje 30 rokov od svojho založenia. Ja sa veľmi teším, že to budeme môcť osláviť spolu s našimi fanúšikmi takto vo veľkom na Lovestream festivale. Náš program bude zložený z tých najvačších hitov, ktoré táto kapela za 30 rokov priniesla.

Ďalšie zaujímavé mená plánujú organizátori zverejniť ešte v stredu a vraj sa máme takisto na čo tešiť.

Predaj vstupeniek exkluzívne na www.predpredaj.sk!