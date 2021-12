Dráma v Košiciach: Tepláreň zachvátil požiar!

Požiar košickej teplárne vystrašil Košičanov. V utorok večer z doposiaľ nezistených príčin vzbĺkol požiar násypníka so škvarou. Košickí hasiči mali pred sebou niekoľkohodinový zásah, ktorý sa poriadne skomplikoval. Silo so škvarou nemohli hasiť vodou, keďže by tak mohlo s veľkou pravdepodobnosťou dôjsť k explózii.

Hasičov zalarmovali zamestnanci teplárne v utorok pred 18. hodinou. Nahlásili im požiar 15 metrového násypníka so škvarou. Ako informovala hovorkyňa košických hasičov Jana Matis Libová, zásah bol o to sťažený, že nebolo možné hasiť klasickým spôsobom. "Ak by sa hasilo vodou, teplota sila by sa ešte zvyšovala a vznikal by tzv. termický rozklad, pri ktorom by sa uvoľnil vodík a kyslík a mohol nastať výbuch. Hasiči sa preto rozhodli, že budú popolček z násypníka vypúšťať cez spodné ventily na podlahu," uviedla Libová s tým, že popolček následne rozhrabávali, ochladzovali a hasili. Počas tohto procesu došlo k vážnej komplikácii. "Jeden z ventilov sa upchal, takže hasiči potrebovali tento problém odstrániť, aby mohli ďalej pokračovať, čo sa nakoniec podarilo. Hasiči násypník priebežne kontrolovali aj termokamerou, či tam nedochádza k teplotným rozdielom," dodala Libová s tým, že požiar uhasili až v stredu krátko pred 2. hodinou ráno. Požiar, ako aj jeho príčina, sú stále v štádiu vyšetrovania. Podľa vyjadrenia hovorkyne sa na zákroku podieľalo 14 hasičov a 6 kusov techniky. K mimoriadnej udalosti sa vyjadrila aj Tepláreň Košice. Ako uviedla Andrea Devánová, manažérka marketingu, v Teplárni Košice došlo v utorok v podvečerných hodinách k samovznieteniu škvary uskladnenej v sile a následne k vznieteniu tkaninového filtra. "Aktuálne je všetko uhasené a silo vyprázdnené. Išlo o mimoriadnu udalosť, ku ktorej po jej vyhodnotení prijmeme preventívne opatrenia. Pri incidente nedošlo k žiadnemu poškodeniu na zdraví. Uvedená udalosť nemala vplyv na výrobu a prevádzku ostatných zariadení, t. j. výroba a dodávka tepla, elektrickej energie a poskytovanie podporných služieb boli a sú bez obmedzení," ubezpečila Devánová. Dodala, že bezpečnostné prvky sila zafungovali správne, zariadenie ako také poškodené nebolo a nedošlo ani k žiadnym ekologickým škodám. "Celková škoda je predbežne vyčíslená na 20-tisíc eur. Upresnená bude až po dôkladnej obhliadke," zakončila Devánová.