Iniciatíva Veda pomáha odporúča povinné očkovanie: Čísla hovoria za všetko

Iniciatíva Veda pomáha - COVID-19 odporúča vláde Slovenskej republiky po vzore Rakúska a Grécka zaviesť aj na Slovensku očkovaciu povinnosť pre vybrané skupiny obyvateľstva.

Uviedli to vo vyhlásení, ktoré médiám poskytol matematik Richard Kollár. Vedci žiadajú tento krok vzhľadom na to, že inými prostriedkami sa nepodarilo zabezpečiť medzi obyvateľmi dostatočný záujem o očkovanie. Protiepidemické opatrenia navyše nemajú potrebný dosah na zlepšenie epidemickej situácie. Odborníci tiež dodali, že štát by mal zároveň prevziať zodpovednosť za vážne nežiadúce účinky z očkovania a zaručiť postihnutým zaočkovaným adekvátne odškodnenie.

Vedci pripomenuli, že za necelý rok bola zaočkovaná aspoň jednou dávkou vakcíny viac ako polovica ľudstva, teda viac ako štyri miliardy ľudí. Skúsenosti ukazujú, že prínosy očkovania výrazne prevyšujú riziká z možných nežiaducich účinkov. Vakcíny dokázateľne zásadne znižujú nutnosť hospitalizácie a zachraňujú životy infikovaných. „Na Slovensku je zaočkovaná polovica dospelých, čo je veľmi málo na to, aby sme pandémii čelili efektívne. Viac ako 80 percent hospitalizovaných pacientov, ale aj tých v najťažšom stave a napokon aj obetí, je nezaočkovaných. Navyše trpia a zomierajú aj pacienti, ktorí sa do preťažených nemocníc nedostanú s inými ochoreniami,” uvádza sa vo vyhlásení.

Dodržiavanie pandemických opatrení prinesie podľa odborníkov zlepšenie epidemickej a aj spoločenskej situácie. Dlhodobé riešenie však prináša iba úplné očkovanie. Vďaka vakcíne sa COVID-19 pre zaočkovaných stáva ďalším sezónnym respiračným ochorením, aj keď so svojimi rizikami. „Vakcináciou si výrazne zvýšime šancu na to, aby sme predišli kolabujúcim nemocniciam, ďalším lockdownom, zatváraniu škôl, krúžkov, divadiel, koncertov, reštaurácii a ďalších služieb,” vymenovali vedci dopady pandémie na spoločnosť. Dodali však, že zodpovedne sa musíme správať všetci, nezaočkovaní aj zaočkovaní. Samotná vakcína totiž pred infekciou nechráni úplne.

Okrem toho sa vo vyhlásení odporúča aj preočkovanie treťou dávkou, čo pomôže skrátiť súčasnú vlnu, ale aj v boji proti novým variantom. „Odporúčame taktiež, podobne ako v iných krajinách, skrátiť minimálnu dobu, po ktorej možno podať tretiu dávku, najmä pri jednodávkovej vakcíne. Prvé dávky môže potrebovať aj veľká skupina tých, ktorí boli infikovaní počas predchádzajúcich vĺn, a budú vystavení väčšej hrozbe infekcie po príchode nového variantu koronavírusu,” vysvetlili vedci. Žiadajú zároveň o výrazné navýšenie očkovacích kapacít a zlepšenie dostupnosti vakcinácie bez registrácie. Na záver vyzývajú politických predstaviteľov, aby išli obyvateľom Slovenska príkladom a zaočkovali sa a aby nespochybňovali vakcináciu.