Policajná naháňačka na východe Slovenska: Keď muža dolapili, nestíhali sa čudovať!

Polícia po prenasledovaní zadržala v utorok (30. 11.) v obci Buzica (okres Košice-okolie) 32-ročného muža z okresu Michalovce, ktorý pred ňou unikal v aute aj bez neho. Obvinila ho z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Policajti chceli muža za volantom auta značky BMW skontrolovať v rámci nariadených epidemiologických opatrení krátko po 5.00 h ráno pri obci Čečejovce. "Vodič však na znamenia na zastavenie vozidla nereagoval, dupol na plyn a rýchlou jazdou, počas ktorej sa policajtov snažil niekoľkokrát 'vybrzdiť', unikal smerom na obec Buzica," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Počas prenasledovania podľa nej dvakrát úmyselne znemožnil jazdu služobnému vozidlu, následkom čoho došlo ku kontaktu áut. K zraneniam pritom nedošlo a škody na vozidlách predbežne vyčíslili na 8500 eur.

Pravdepodobne pre vysokú rýchlosť pri prejazde po nespevnenej časti vozovky zišiel do priekopy, kde narazil prednou časťou vozidla do kovovej tyče. Z miesta následne ušiel. Polícia rozbehla rozsiahle pátranie, zapojili sa aj košickí kukláči, ktorí okolie monitorovali služobným dronom. V Buzici muža napokon zadržali krátko po 12.00. "Počas vykonávania potrebných procesných úkonov policajti zistili, že okrem toho, že nerešpektoval nariadené epidemiologické nariadenia a v čase zákazu vychádzania bol na cestách, auto šoféroval v čase, keď mal vodičský preukaz zadržaný exekučným príkazom, a nenastúpil do výkonu trestu odňatia slobody za zanedbanie povinnej výživy aj napriek právoplatnému trestnému rozkazu," uviedla Ivanová.

Počas zaisťovania stôp z jeho vozidla našiel kriminalistický technik neznámu kryštalickú látku a sušinu. Pri prehliadke auta služobný pes našiel štyri plastové vrecúška s obsahom zelenej sušiny a päť plastových vrecúšok s obsahom bielej kryštalickej látky a iné komponenty pochádzajúce z drogovej trestnej činnosti. Všetky nájdené veci boli zaistené a zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre drogový trestný čin.