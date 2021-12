Naháňačka počas lockdownu: Ladislav unikal policajtom, spôsobil škodu 8500 eur

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Moldave nad Bodvou obvinil 32-ročného Ladislava z okresu Michalovce z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.

Na sociálnej sieti o tom informovala košická krajská polícia. V utorok ráno pri obci Čečejovce (okres Košice – okolie) sa pokúšali policajti zastaviť vozidlo BMW, jeho vodič dupol na plyn a rýchlou jazdou unikal smerom na obec Buzica. Počas prenasledovania vodič BMW dvakrát úmyselne znemožnil jazdu služobnému motorovému vozidlo, následkom čoho došlo ku kontaktu áut. Našťastie, k žiadnym zraneniam osôb nedošlo, a škody spôsobené na vozidlách boli predbežne vyčíslené na 8 500 eur.

Ani poškodené vozidlo ho neprinútilo zastaviť a vrátil sa opäť do Buzice a pri jazde v protismere zišiel do priekopy, kde narazil do kovovej tyče. Vodič však vzal nohy na plecia a z miesta ušiel. Policajti po Ladislavovi rozbehli rozsiahle pátranie, muža sa im podarilo zadržať krátko po 12:00.

Ladislav nerešpektoval nariadené epidemické nariadenia a v čase zákazu vychádzania bol na cestách. Policajti tiež zistili, že šoféruje napriek tomu, že má vodičský preukaz zadržaný exekučným príkazom a nenastúpil do výkonu trestu odňatia slobody pre zanedbanie povinnej výživy. Počas zaisťovania stôp z Ladislavovho vozidla značky BMW našiel kriminalistický technik neznámu kryštalickú látku a sušinu.

Služobný pes špeciálne vycvičený na vyhľadávanie drog našiel štyri plastové vrecúška s obsahom zelenej sušiny a päť plastových vrecúšok s obsahom bielej kryštalickej látky a iné komponenty pochádzajúce z drogovej trestnej činnosti. Všetky nájdené veci boli zaistené a zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie.