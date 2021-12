Záchranár Marián Červienka († 57) podľahol zákernej chorobe: S bolestnou stratou syna sa nikdy nezmieril

Stratil svoje milované dieťa a teraz sa pobral na večnosť aj on sám.

Tatry v týchto dňoch o čosi viac posmutneli – svoje milované hory navždy opustil záchranár a horolezec Marián Červienka († 57). Skonal iba pár dní po svojich narodeninách. Tvrdý horal, ale aj človek s obrovským srdcom prehral boj so zákernou chorobou. Smútok v rodine legendárneho horolezca je o to väčší, že v lete 2018 ich zasiahla tragédia – o život prišiel Mariánov syn, ktorému sa osudným stala južná stena Mont Blancu.





Hory vedia byť krásne, ale aj nevyspytateľné. Veľa o tom vedel aj Marián Červienka († 57), dlhoročný člen Horskej záchrannej služby, ktorý zachránil mnoho životov v našich Tatrách, ale videl aj tých, ktorí sa z nich už nevrátili.

Bolestná strata

Aj keď Marián veľmi dobre vedel, aké vedia byť hory nemilosrdné, netušil, že práve jemu zoberú najbližšiu bytosť. V lete v roku 2018 sa navždy stratil pod južnou stenou Mont Blancu jeho syn Marián. Mal len 27 rokov a hory, lezenie a nekonečný adrenalín miloval tak veľmi ako jeho otec. „Maroš, aj keď navonok tvrdý chlap, sa s tým nikdy nezmieril. Možno tu niekde je príčina a začiatok jeho choroby. Ťažko povedať, ale kto to nezažil, nevie pochopiť, čo je to za bolesť a rana, ktorá sa nedá zahojiť,“ prezradil jeden z jeho kolegov a kamarátov.

Spomienky kolegov

Veľmi ťažko nesú odchod kolegu jeho parťáci z Horskej záchrannej služby, ktorá na svojej stránke zverejnila smutný oznam o jeho smrti. Dopĺňajú ho dojemné slová, že to bol človek s veľkým srdcom, ktorý s plným nasadením, profesionalitou a ľudským prístupom pomohol zachrániť nejeden ľudský život, no ten jeho, žiaľ, v nedeľu vyhasol. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga je z jeho odchodu stále otrasený.

„Všetci sme vedeli, že je chorý. Všetci sme však verili, že to zvládne a dostane sa z toho. Bohužiaľ, choroba bola silnejšia. Bol to náš dlhoročný, veľmi skúsený záchranár, miloval hory, horolezectvo a jeho život bol s horami úzko spätý. V dobrom aj v zlom. Všetkým nám bude veľmi chýbať,“ povedal so smútkom v hlase.





Jeho dobrý kamarát, horský vodca Michal Gerčák, s ktorým strávil veľa času naviazaný na jednom lane, znáša stratu parťáka veľmi ťažko. „Marián bol skvelý človek, záchranár, horolezec a kamarát. Vážil som si jeho názory, pohľad na hory, v ktorých mu nechýbal nadhľad. Bude mi veľmi chýbať,“ podotkol sťažka.

S legendou slovenského horolezectva Mariánom Červienkom sa naposledy rozlúčia dnes na Popradskom cintoríne.

Smrť pod Mont Blancom

V šľapajach otca-horolezca sa vydal aj jeho syn Maroš († 27). Bol dlhoročný reprezentant a jeden z našich najlepších horolezcov v stredných horách. V roku 2018 mal v pláne sólový výstup Majorovou cestou v južnej stene Mont Blancu v Alpách. 1. júla sa spolu s horskými vodcami vyviezol z talianskej strany lanovkou na Helbronner, odkiaľ pokračoval do bivaku Fourche.

Majorova cesta patrí ku klasickým veľkým výstupom na Mont Blanc, ale je objektívne nebezpečná pre pády lavín a serakov. Preto ju chcel Červienka vyliezť v noci z 1. na 2. 7. 2018 a zostúpiť do Chamonix. Tam však už neprišiel a jeho telefón ostal hluchý. Rozbehla sa pátracia akcia, pričom napadol sneh a spadlo niekoľko lavín. Žiaľ, talentovaného mladíka sa nepodarilo nájsť. Pátranie helikoptérami pokračovalo bez akýchkoľvek výsledkov, až ho napokon ukončili.