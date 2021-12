Prevádzky na košickej železničnej stanici bojujú o zákazníkov: K nákupu darčeky zdarma!

Niekde darček, inde zľava! Pre lockdown bojujú mnohé prevádzky doslova o prežitie.

Tie na železničnej stanici v Košiciach sa rozhodli zachovať si priazeň zákazníkov zaujímavým spôsobom. V rámci adventného kalendára každý deň na svojich sociálnych sieťach odkrývajú rôzne prekvapenia vo forme hrnčekov, voňavej kávy či chutného vianočného koláčika. K nákupu ich dostanú zákazníci zadarmo!

Adventnú akciu spúšťa Stanica Košice pre všetkých od 1. decembra. „Celkovo ide až o 27 prevádzok, z ktorých niektoré musia byť zatvorené. Týka sa to napríklad kaderníctva, kníhkupectva či papiernictiev, ďalšie služby môžeme poskytovať len cez okienko. Ak porovnáme predpandemické obdobie so súčasným, tržby klesli od 30 do 70 percent. Je to krutý prepad nadol, preto si vážime každého jedného zákazníka. V tomto prípade patrí najmä cestujúcim poďakovanie a zaslúžia si odmenu,“ povedala hovorkyňa Stanice Košice Alžbeta Keruľová Gajdošová.

Dodala, že každý deň budú pre všetkých k dispozícii napríklad termohrnčeky, plyšové hračky, no aj koláčiky, káva či respirátor zdarma. Všetko v závislosti od výšky nákupu v hodnote dvoch až 10 eur, pričom v niektorých prevádzkach si môžu uplatniť zase zľavu.