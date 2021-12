Počty infikovaných sú vysoké: Zavrú hygienici školy celoplošne?! Ako vidia situáciu učitelia a odborníci

Ťažká dilema! Počty hospitalizovaných sa v nemocniciach dostali na kritickú hranicu 3 500. Spomaliť hrozivé čísla by podľa odborníkov pomohlo aj obmedzenie fungovania škôl.

K radikálnemu kroku už pristúpili hygienici vo viacerých okresoch na Slovensku. O celoplošnom zatváraní však nechce ani počuť minister školstva Branislav Gröhling (47). Ten tvrdí, že školy nie sú ohniskami nákazy a majú sa zatvárať ako posledné. Aká je situácia v regiónoch a čo na sprísnenie opatrení hovoria učitelia a odborníci?!





Orava, východné, stredné a už aj západné Slovensko. Všade už nájdete okresy, kde hygienici obmedzili fungovanie školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie. Prudký nárast výskytu ochorenia COVID-19 evidujú aj v okresoch Banská Bystrica a Brezno, a to najmä vo vekovej skupine 10 až 14 rokov. „Za uplynulý týždeň sme zaznamenali pretrvávajúci vysoký počet pozitívne testovaných detí do 18 rokov, ktoré tvorili až 17 %,“ uviedla Zora Kľocová Adamčáková z RÚVZ v Banskej Bystrici.

Podobná situácia je aj v Rožňave, kde na prezenčnú výučbu prešli žiaci 2. stupňa a stredných škôl. „Viac ako tretina pozitívnych osôb v okrese je vo veku do 18 rokov,“ vysvetlil dôvody zatvárania Ján Varga z RÚVZ v Rožňave. Podobné opatrenia prijali aj v okresoch Čadca, Dolný Kubín, Vranov nad Topľou, Tvrdošín, Námestovo a Lučenec, Piešťany, Trnava a Rimavská Sobota.

Hlavný hygienik Ján Mikas tiež vyzval regionálnych kolegov, aby v prípade alarmujúcej situácie neváhali riešiť situáciu radikálne. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú pri plošnom zatváraní škôl vo svojich územných obvodoch plnú podporu hlavného hygienika Jána Mikasa,“ uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.





Každé tretie dieťa pozitívne?

Podľa štatistík každé tretie dieťa vo veku 10 až 14 rokov, ktoré prešlo PCR testom, bolo pozitívne. Pozitivita je u nich najväčšia spomedzi všetkých vekových skupín, prepočítaných na 100-tisíc obyvateľov. Analytik Martin Smatana je presvedčený, že zatvorenie stredných škôl a druhého stupňa by na 2 až 3 týždne mohlo situáciu čiastočne vyriešiť. „Teraz je kľúčové, aby sme obmedzili vektor šírenia vírusu. Deti a ich rodičia patria medzi najviac infikované skupiny, ktoré to ďalej šíria aj do rizikových skupín. Práve toto treba obmedziť,“ povedal Smatana pre Denník N.

Nechce o tom ani počuť

Prijatý lockdown zatiaľ neprináša ovocie, aké by sme očakávali. A hoci väčšina koalície by rada splošťovala krivku pozitivity aj cez zatvorené školy, strana SaS si v tomto smere uplatnila právo veta. Minister školstva Branislav Gröhling tvrdí, že čísla nie sú také hrozivé, ako sa na prvý pohľad zdajú. „Naše údaje zo školstva a údaje z NCZI jasne ukazujú, že nemôžeme tvrdiť, že školy sú celoplošne ohniskami. 1,6 % žiakov je pozitívnych, 83 % sa učí prezenčne,“ napísal ešte koncom minulého týždňa.

Argumentuje pritom situáciou z októbra minulého roka, keď sme deti nechali doma pri zhruba 500 prípadoch. „Nechali sme doma pol milióna detí a okolo 150 až 200-tisíc rodičov, ktorí boli s deťmi doma. O niekoľko týždňov sme mali 6-násobný nárast prípadov, tak som sa potom pýtal, kto šíril vírus, keď deti zostali doma,“ uviedol šéf rezortu s tým, že ústretovým krokom je aj skorší začiatok vianočných prázdnin, ktoré sa začnú už od 20. decembra.